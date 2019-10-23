«Росатом» назвал дезинформацией сообщение о ввозе радиоактивных отходов из Германии

В «Техснабэкспорте» (TENEX, входит в «Росатом», экспортер урана и услуг по обогащению) назвали дезинформацией заявления «Гринписа России» о ввозе радиоактивных отходов из Германии. Об этом “Ъ” сообщили в пресс-службе компании.

«Речь не идет о ввозе в Россию радиоактивных отходов,— считают там.— Обедненный уран — это полезное сырье, которое используется на российских обогатительных предприятиях для производства обогащенного урана. Иностранный обедненный уран ввозится в Россию не “на захоронение”, а на переработку до полезного продукта с его последующим вывозом обратно за рубеж». В «Техснабэкспорте» заявляют, что урановые «хвосты», которые остаются после обогащения, находятся на временном хранении «на специальных площадках российских обогатительных комбинатов для дальнейшего использования в атомных и других отраслях промышленности». «Транспортировка этого сырья осуществляется в соответствии со всеми международными и российскими требованиями по безопасности»,— утверждают в компании.

Ранее в «Гринписе России» и «Экозащите» заявили о ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии. Информация об этом содержится в документе властей немецкой федеральной земли Северный Рейн—Вестфалия, рассказали представители «Гринписа России». Организация требует немедленно прекратить импорт урановых «хвостов» в Россию, опубликовать документы об этих сделках и наказать виновных в заключении незаконных соглашений.

Так, с 2019 по 2022 год в Россию планируется отправить 12 тыс. тонн (это более 1 тыс. контейнеров, примерно 20 железнодорожных составов) урановых «хвостов». По данным властей земли Северный Рейн—Вестфалия, с мая по октябрь текущего года из Гронау на Уральский электрохимический комбинат (УЭХК) в городе Новоуральске Свердловской области было отправлено шесть железнодорожных составов по 600 тонн (50 контейнеров), это около 3,6 тыс. тонн урановых «хвостов».

«Гринпис» отмечает, что в России уже накоплено около 1 млн тонн урановых «хвостов», которые не только радиоактивны, но и токсичны. Планов по использованию такого количества отходов нет, а практика контрактов до 2009 года демонстрирует, что вторичные отходы после дообогащения урановых «хвостов» из-за рубежа оставались в России. В «Гринписе» обращают внимание, что ввоз в Россию радиоактивных отходов для хранения, переработки или захоронения запрещен.

Напомним, в 2004 году калининградская общественная организация «Экозащита!» развернула кампанию против фактического импорта радиоактивных отходов в Россию. Инициатива «Экозащиты!» нашла поддержку у других экологических организаций в России и Германии. В 2009 году Urenco и «Росатом» отказались от дальнейшего импорта в Россию радиоактивных отходов из Германии, при этом российская корпорация пообещала не заключать подобные контракты. В 2014 году «Экозащита!» была внесена в реестр «иностранных агентов», а ее руководитель Александра Королева в 2019 году покинула Россию в связи с уголовным преследованием и попросила политического убежища в Германии.

Руководитель «Экозащиты!» Александра Королева о вынужденной эмиграции — в интервью “Ъ”.

Анна Васильева