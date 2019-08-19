Вынужденное признание подшили к уголовному делу

Мосгорсуд продлил срок ареста известному политологу и экономисту Эрасту Галумову, обвиняемому в махинациях, совершенных в его бытность гендиректором ФГУП «Издательство "Известия"», находящегося в ведении управления делами президента РФ. Отметим, что подследственный недавно участвовал в операции по задержанию следователя ФСБ, который вел его уголовное дело и был заподозрен в вымогательстве взятки у сына Эраста Галумова. При этом в ходе разработки чекиста Эраст Галумов по согласованию с оперативниками оформил признание вины, как того требовал предполагаемый взяточник, и отказался от него после ареста следователя. Однако неожиданно для защиты и самого Эраста Галумова его признательные показания оказались подшиты к уголовному делу в отношении бывшего гендиректора ФГУПа.

Как стало известно “Ъ”, рассмотрение ходатайства следственного управления ФСБ РФ о продлении срока содержания под стражей 61-летнему Эрасту Галумову неожиданно затянулось и заняло три дня. По предварительным данным, в первый день подследственному в суде стало плохо: подскочил уровень сахара в крови на фоне хронического диабета, и слушания пришлось отложить и вызвать скорую. Весь второй день заняли выступления сторон. Следователь, которого поддержал прокурор, просил оставить Эраста Галумова в СИЗО «Лефортово», традиционно утверждая, что обвиняемый, оказавшись на свободе, может скрыться, оказать давление на свидетелей и т. д. В свою очередь, защита требовала изменить меру пресечения, в очередной раз напомнив о возрасте и заслугах бывшего гендиректора ФГУП «Издательство "Известия"»: он страдает рядом хронических заболеваний, а кроме того, имеет ряд наград, в том числе орден Дружбы, медали за службу в вооруженных силах, многочисленные грамоты от администрации и управделами президента, правительства и различных ведомств, включая СКР, членом общественного совета которого он являлся.

По некоторым данным, защита также настаивала на незаконности самого ареста: так, совершенные им действия, которые следствие посчитало особо крупным мошенничеством (ч. 4 ст. 159 УК РФ), относятся к предпринимательской деятельности. А в таких случаях арест законом запрещен. Чтобы изучить доводы защиты, судья Сергей Груздев объявил еще один перерыв и только на третий день все же удовлетворил ходатайство следствия, продлив срок содержания господину Галумову в СИЗО до октября.

«Это решение суда уже обжаловано стороной защиты как незаконное и необоснованное»,— заявил “Ъ” адвокат Эраста Галумова Владимир Семенцов. От других комментариев он воздержался, сославшись на секретность дела и данную им подписку о неразглашении. Между тем, по данным источников “Ъ” в правоохранительных органах, следствие по делу в отношении бывшего гендиректора «Известий» уже завершено, и сейчас обвиняемый и его защита заканчивают ознакомление с материалами расследования, которые в целом насчитывают более 50 томов.

Как рассказывал “Ъ”, первое уголовное дело об особо крупном мошенничестве следователи ФСБ возбудили в апреле 2016 года. По некоторым данным, заявление в службу написала преемница Эраста Галумова на посту гендиректора (сам он возглавлял ФГУП с 2001 по 2013 год), которая посчитала, что ее предшественник причинил ущерб предприятию при заключении инвестиционного контракта с компанией «Легаси» и управделами президента. Предполагалось, что ФГУП передаст инвестору свои помещения в аренду за $25 млн, убрав при этом из них ставший ненужным печатный станок и обеспечив дополнительной электроэнергией. Новый руководитель ФГУПа посчитала, что на эти цели необоснованно было потрачено 54 млн руб. В сентябре 2017 года появилось еще одно дело — о хищении 100 млн руб. при обеспечении помещений энергией. Позже оба дела объединили. Интересно, что расследование более двух десятков раз прекращали, а затем возобновляли снова. В феврале прошлого года Эраста Галумова задержали. Его защитники были против ареста, отмечая, что до этого как свидетель Эраст Галумов исправно являлся к следователю и давал необходимые пояснения. Адвокаты настаивали, что их клиент не собирался скрываться, напротив, он активно готовился к своему 60-летнему юбилею. Отметим, что по делу проходят еще три человека, один из них арестован, двое остаются на свободе.

Интересно, что в ходе следствия Эраст Галумов недавно дал следователям ФСБ признательные показания, однако защита настаивает, что они являются надуманными и вынужденными. Как рассказывал “Ъ”, некоторое время назад в управление собственной безопасности (УСБ) ФСБ обратился с заявлением сын Эраста Галумова Александр. Он сообщил, что ведущий уголовное дело следователь ФСБ майор Сергей Белоусов через своего бывшего коллегу Алексея Колбова вымогает у него 65 млн руб. Взамен следователи обещали не предъявлять Эрасту Галумову новых обвинений, уверяя, что при частичном погашении ущерба он получит условный срок. Также они обещали послабления в режиме содержания. В частности, подследственному разрешили позвонить престарелой больной матери и предоставили свидание с женой, в чем раньше категорически отказывали. В случае отказа экс-директора ФГУПа обещали обвинить еще в восьми эпизодах мошенничества, а также привлечь к ответственности и Галумова-младшего. Во время разработки вымогателей взятки Эраст Галумов, в соответствии с требованием следователя, написал «чистосердечное признание», после чего были обговорены условия передачи первого транша в размере 3 млн руб. Любопытно, что злоумышленники, получив деньги, сразу перевели их в биткойны.

Следователь и его сообщник были арестованы, причем возбудить в отношении них уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) распорядился лично Александр Бастрыкин. Однако помощь, которую оказал Эраст Галумов в поимке вымогателей, никак не отразилась на его собственной судьбе, хотя экс-глава ФГУПа надеялся на прекращение своего дела как сфабрикованного. Материалы расследования просто передали другому следователю ФСБ, который подготовил его к направлению в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Мало того, в деле остались признательные показания Эраста Галумова, данные по согласованию с УСБ. «Это правовой нонсенс, мы уже получили заключение видного эксперта, что эти доказательства являются недопустимыми»,— заявил “Ъ” Владимир Семенцов. Он также отметил, что для проведения правдивого и независимого расследования он писал заявление на имя генпрокурора Юрия Чайки с просьбой передать дело в СКР или МВД. «Однако нам было отказано, так как надзорное ведомство не нашло достаточных оснований»,— сообщил адвокат, добавив, что теперь он надеется добиться справедливости в ходе судебного процесса. По словам адвоката, Эраст Галумов настроен оптимистично, пишет в камере стихи и книги, предлагает новые ходы в рамках осуществления защиты. Интересно, что, по некоторым данным, ранее Эраст Галумов сидел в двухместной камере с петербургским миллиардером Дмитрием Михальченко, обвиняемым в контрабанде элитного алкоголя и хищениях при реконструкции резиденции президента в Ново-Огарево. А сейчас, говорят источники “Ъ” в силовых структурах, сосед экс-гендиректора «Известий» — химик-вундеркинд, занимавшийся производством редких синтетических наркотиков.

Сергей Сергеев