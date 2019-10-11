Развод помог найти пропажу

У бизнесмена Валерия Израйлита, которого называют первой жертвой закона об амнистии капиталов, пропали со счетов все деньги. Около 300 млн руб. были распределены на семи счетах равными долями — по 42 млн. Пропажа обнаружилась, когда бизнесмен разводился с женой и делил имущество. Сам Израйлит уже третий год содержится в СИЗО и доступа к своим активам не имеет. Он подозревает, что деньги украли.

Предприниматель подал заявление в полицию Санкт-Петербурга о краже в особо крупном размере, подтвердила адвокат предпринимателя Виктория Бурковская: «В ходе расследования уголовного дела Валерия Соломоновича по обеспечению гражданского иска были арестованы счета, на которых находилось 294 млн руб. Этих денег, с учетом ущерба, который на настоящий момент составляет около 200 млн, хватало, чтобы погасить все в полном объеме. Дальше Валерий Соломонович и его супруга приняли решение расторгнуть брак. И в ходе судебного заседания о разделе имущества, суд, который принимал гражданские решения, установил, что денежные средства на счетах разделить невозможно, потому что там ничего нет. Выяснилось это примерно в 2018 году при постановлении решения. Все это время Валерий Соломонович находился в следственном изоляторе. Никто этими счетам из родственников Валерия Соломоновича не распоряжался. Но факт остается фактом: деньги похищены. Поскольку Валерий Соломонович 33 месяца находится в следственном изоляторе, то все запросы из следственного изолятора крайне затруднены.

И, честно говоря, у меня возникает мысль, что столь длительные сроки его содержания тоже обусловлены необходимостью скрыть следы совершенного преступления».

Счета Валерия Израйлита арестовали в декабре 2016 года. Процедура проходила с участием понятых и представителя Сбербанка. То, что деньги там были, подтвердил сотрудник управления сопровождения операций физлиц. Эти же люди могли и похитить средства арестованного, не исключает глава адвокатской компании «Трещев и партнеры» Александр Трещев: «Он может быть жертвой, а может и не быть ею. Версий огромное количество. Мы не исключаем, что он выписывал доверенности. Были случаи, когда в следственных изоляторах нотариусы делали такие документы. Он мог сам быть заинтересован, чтобы эти счета обналичили члены его семьи. Надо посмотреть единый реестр доверенностей, которые были выписаны. Мы живем в digital мире, где все, что связано с банками и с нашими счетами, может быть предметом краж, хищений, мошенничества. Как это делается? Конечно, это не может произойти без сотрудников банка. Преступникам всего лишь надо иметь вашу фамилию и номер телефона. Даже удивитесь, что многие оперативные сотрудники, следователи иногда также являются членами преступных сообществ, вместе с хакерами. Они делятся друг с другом информацией, которая позволяет обчистить любой счет в банке».

Можно ли говорить о нарушении закона со стороны ФСБ в отношении Валерия Израйлита Читать далее

Около трех лет назад Валерий Израйлит воспользовался программой амнистии капитала. Она подразумевает освобождение от уголовной, налоговой и административной ответственности тех, кто добровольно задекларирует свои активы, которые ранее скрывал от государства. Израйлит рассчитывал на гарантии непреследования. Однако ФСБ обвинила его в переводе средств за границу по подложным документам, легализации денег, полученных преступным путем, и мошенничестве. В отношении Израйлита открыто уголовное дело о хищениях при строительстве порта Усть-Луга в Финском заливе. По мнению обвинения, на объект поставлялись дешевые некачественные трубы, а разница в стоимости выводилась за границу. Общий ущерб следствие оценило в 202 млн руб. Кроме того, компания «Транснефть» подала гражданский иск об ущербе почти на 3,5 млрд руб.

Светлана Белова