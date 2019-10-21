Bringly потерял лояльность

Аудитория онлайн-витрины по продаже товаров из-за рубежа Bringly, созданной в рамках совместного предприятия «Яндекса» и Сбербанка, с апреля по сентябрь сократилась в 27 раз, до 91 тыс. человек в месяц, следует из данных SimilarWeb. С ноября Bringly закроет программу лояльности для пользователей, которая позволяла им частично оплачивать товары бонусами. Проект оказался неконкурентоспособен, и его развитие фактически заморожено, констатируют аналитики.

Посещаемость сервиса Bringly за последние месяцы сократилась примерно в 27 раз, свидетельствуют данные SimilarWeb. В апреле сайт Bringly посетили 2,5 млн пользователей персональных компьютеров и мобильных устройств, а в сентябре — только 91 тыс. Площадка Bringly была запущена «Яндекс.Маркетом» в тестовом режиме в ноябре 2018 года, примерно через месяц после открытия им же российского интернет-магазина «Беру».

На фоне потери интереса пользователей Bringly объявил о закрытии с 18 ноября программы лояльности, следует из сообщения на его сайте. Допуск новых участников к ней Bringly остановил с 4 октября. Исходно программа лояльности позволяла оплатить бонусами до 50% стоимости заказа, а с конца апреля 2019 года — до 20%. В Сбербанке переадресовали вопросы в «Яндекс.Маркет», где оперативно не пояснили, почему программа закрывается. «Сервис будет продолжать работу, просто не будет стартовых баллов и кэшбэка»,— подчеркнул представитель Bringly.

«Это не тот проект, который мы сейчас активно продвигаем»,— признает гендиректор «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков. Он отмечает, что трансграничная торговля — сложный рынок, темпы роста которого, по последним данным, замедляются. По его словам, компания протестировала несколько моделей для Bringly, но пока не вышла на показатели, которые позволят масштабировать этот бизнес. «Делали ставку на товары не из Китая, там не все так активно полетело. Делали ставку на товары с высоким средним чеком — есть сложности с конверсией. Люди не всегда готовы делать большую предоплату за товары из-за границы и ждать их три-четыре недели. Мы продолжаем поиск»,— поясняет господин Гришаков. Компания изучает, где еще могут быть точки роста и какие иностранные товары будет экономически выгодно привести в Россию, а также планирует создать раздел товаров из-за границы на площадке «Беру».

В конце сентября «Яндекс.Маркет» покинул отвечавший за Bringly директор по международному развитию Алекс Васильев. Он отказался от комментариев о ситуации с проектом.

«Эксперименты с новыми направлениями — важная часть бизнес-модели "Яндекс.Маркета", который нацелен на лидерство во всех сегментах рынка онлайн-продаж. Bringly выбрал интересную модель, но безоговорочно проиграл внутреннюю конкуренцию "Беру". Инвестировать в два бизнеса, один из которых более чем в 20 раз меньше, и строить их параллельно сложно и экономически нецелесообразно»,— рассуждает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. «Беру», по его словам, действительно агрессивно растет и успешно развивается, а его оборот в 2019 году может превысить 20 млрд руб., Bringly же не смог составить конкуренцию AliExpress и Joom, а его проект по продаже товаров из Турции и продовольственных товаров не вызвал высокого интереса покупателей. Затраты «Яндекс.Маркета» на Bringly господин Бурмистров оценивает в «несколько сотен миллионов рублей».

Bringly уже фактически заморожен, и это логичное решение, полагает партнер Data Insight Федор Вирин. По его оценке, доля, которую занимает проект на рынке, «ничтожна». В последние два годы темпы роста трансграничной торговли существенно упали и сейчас не превышают темпы внутрироссийской e-commerce, взрывного роста ждать уже не стоит, рассуждает эксперт. Это значит, резюмирует он, что новый проект в этой нише должен быть «чем-то принципиально отличным» от того, что уже есть на рынке, включая AliExpress Russia — партнерство с участием Alibaba Group, Mail.ru Group, «МегаФона» и Российского фонда прямых инвестиций.

Владислав Новый