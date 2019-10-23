Россияне взяли тренд на осознанное потребление

Частных продавцов в интернете стало больше, чем покупателей. Через сервисы объявлений, соцсети и мессенджеры продает товары почти 14 млн россиян, а ищет около 12 млн. Как выяснили компания Data Insight и онлайн-площадка объявлений Avito, самые популярные товары в категориях «электроника» и «бытовая техника» — ими торгуют четверть пользователей. Средний чек сделок — чуть больше 3 тыс. руб.

Популярность частной торговли растет не только из-за низких цен. Люди стараются потреблять осознанно, и к тому же они освоили доставку товаров между городами. Об этом “Ъ FM” рассказала директор по маркетингу Avito Анна Дробаха: «Зачастую люди покупают товары на С2С-платформах дешевле, чем в магазинах. Следующий тренд — это осознанное потребление. Необязательно покупать новое, можно купить б/у, а потом перепродать: таким образом мы продлеваем “жизнь” вещей и оставляем меньше углеродного следа, который вредит планете. Третья тенденция — это развитие межрегиональной торговли, когда покупатель получает возможность приобрести то, чего нет у него в городе, оформив доставку, а продавец получает доступ к новым рынкам.

Частных игроков на площадке по-прежнему больше среди молодежи. При этом значительно увеличилась доля более возрастной аудитории: чаще всего это семейный мужчина в возрасте 30+ лет со средним уровнем дохода. Похожая ситуация наблюдается и среди покупателей. Доля продавцов из Москвы и Санкт-Петербурга в общем объеме уменьшилась, в то время как в малых городах она выросла. Многие стали реализовывать товары за пределами своего населенного пункта. По сравнению с 2017 в 2019 году быстрее всего вырос спрос на товары для красоты, здоровья, спорта, отдыха, рыбалки и дома».

Объем частных продаж за год вырос вдвое и стремится к 600 млрд руб. Рынок онлайн-ритейла растет медленнее, хотя он втрое больше — около 1,5 трлн руб. “Ъ FM” спросил представителя Ассоциации торговых компаний и производителей электроники Антона Гуськова, чувствует ли ритейл конкуренцию со стороны частной торговли. Эксперт считает, что эти сферы развиваются параллельно, хотя новости в любом случае не самые радостные: «Рост продаж от частных лиц — не очень здоровое экономическое явление. Это говорит о том, что люди становятся беднее, поэтому одни готовы продавать, а другие — покупать. То же самое касается и новых вещей. Наверное, есть определенный процент людей, которые под видом частных продавцов постоянно реализуют какие-то товары, — такая мимикрия может быть, но она незначительна.

Это не проблема для традиционного ритейла, будь то онлайн или офлайн, здесь нет конкуренции между сегментами, это просто последствия неблагоприятной экономической ситуации.

Положительный момент в том, что люди начинают потреблять более осознанно, но это хорошо в общечеловеческом понимании. Для экономики это, скорее, негативный показатель».

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По данным Data Insight и Avito, в основном россияне торгуют подержанными вещами, но доля новых товаров растет — за прошлый год она достигла почти 30%.

Сергей Гусев