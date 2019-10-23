Инвесторы проявили преданность платформе TON

Российские инвесторы не планируют выходить из блокчейн-проекта Павла Дурова TON. Об этом некоторые из них рассказали “Ъ FM”. 23 октября истекает срок, до которого вложившие деньги в платформу должны определиться, забирать большую часть инвестиций или ждать запуска еще полгода. Изначально криптовалюту Gram должны были представить до 31 октября. Telegram отложил старт проекта из-за претензий Комиссии по ценным бумагам США, которая подала на компанию в суд. По данным регулятора, проект Павла Дурова не предоставил инвесторам информацию о криптовалюте, рисках и руководстве. Сейчас ведомство добилось временного запрета на продажу токенов. Суд назначен на февраль.

Управляющий партнер компании Exante Алексей Кириенко от лица группы инвесторов TON заявил “Ъ FM”, что надеется на максимально быстрое разрешение конфликта: «Мы считаем, что нужно дать шанс команде Павла Дурова справиться с проблемами, попытаться согласовать все с Комиссией по ценным бумагам США. Если не получится, тогда инвесторы уже будут возвращать средства. Чем дольше это тянется, тем, очевидно, к большим издержкам и рискам приводит. Сколько это может продлиться, не знает никто. Например, спор Сороса с ведомством длился более 20 лет. Мы, конечно, надеемся, что все разрешится быстрее и Павел найдет выход из этой ситуации. Вариантов выхода здесь несколько: или предоставить какие-то дополнительные документы, или полностью переструктурировать запуск. Комиссия сказала, что токен является ценной бумагой, так что ни одна криптобиржа просто не осмелится его включить в список торгуемых активов — она сразу попадет под прицел ведомства. Одновременно мы знаем, что существуют сотни аналогичных токенов, против которых такого решения вынесено не было.

Они боятся именно масштаба, что все пользователи Telegram мгновенно получат кошельки, и Gram сразу станет самой популярной криптовалютой».

Информацию “Ъ FM” подтверждают и собеседники Forbes. Семь российских инвесторов заявили изданию, что не собираются забирать деньги из проекта Павла Дурова. О своих планах дождаться запуска блокчейн-платформы “Ъ FM” сообщил и основатель платежной системы Qiwi Сергей Солонин. Он вложил в TON $17 млн. Но, по его словам, если инвесторы решат выйти из проекта через полгода, они смогут вернуть еще меньше денег, чем сейчас: «Я по-прежнему верю в проект и команду. Мне кажется, что они найдут выход. Инвесторы, конечно же, рискуют: дополнительно будет потрачено до $80 млн — это около 5%. Через полгода, если сейчас все проголосуют за то, чтобы подождать запуск, сумма, которую мы сможем вернуть, будет на $80 млн меньше, так как будут потрачены средства на поддержание».

Даже если часть инвесторов покинет проект, оставшихся денег хватит, чтобы платформа заработала, считает сооснователь платформы для криптофондов Token Box Владимир Смеркис. Впрочем, о тех, кто все же решил вернуть вложения, ему неизвестно: «Тесты платформы уже проводились, проделывалась достаточно большая работа, поэтому, я думаю, что Telegram будет искать дополнительные возможности финансирования, если у них не останется средств от ICO. Возможно, будет несколько подрезан функционал и скорректированы планы в соответствии с тем финансированием, которое останется в проекте на сегодняшний день. С кем бы я ни общался, все говорили, что собираются подождать. Я не знаю инвесторов, которые сказали “нет”, но наверняка такие будут. Мы приняли решение остаться, потому что верим в проект и в команду. Перед Telegram с очень сильной технологической командой и сильными лидерами, которые успешно реализовали не один проект с более чем 250 млн пользователей, открыты большие перспективы».

Стоит ли инвесторам готовится к потерям от переноса запуска TON Читать далее

Проекту Павла Дурова удалось привлечь $1,7 млрд инвестиций. Из этой суммы Telegram потратил около $200 млн. В платформу вложились более 170 инвесторов, четверть из них — из США.

Илья Сизов