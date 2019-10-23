Сбербанк: россияне считают достаточным для страхования жизни 5,8 млн рублей

Россияне в среднем считают справедливой и достаточной суммой для страхования жизни 5,8 млн руб., говорится в исследовании компании «Сбербанк страхование жизни», поступившем в “Ъ”. По мнению опрошенных, этой суммы хватит для поддержания благополучия семьи. Самые высокие суммы называли в Москве (8 млн руб.), Санкт-Петербурге (7,2 млн руб.) и Владивостоке (7 млн руб.).

Ожидания россиян напрямую зависят от их материального положения, отмечается в исследовании. Людям, которым «денег хватает только на питание», достаточно 2,4 млн руб. Россияне, «способные купить все, что считают нужным», рассчитывают на 13,3 млн руб.

Размер достаточной страховой суммы также зависит от возраста человека. Для людей 18–30 лет она составляет 6,9 млн руб., а для людей старше 60 лет — 4,5 млн руб. На ожидания влияет и образование: люди с неоконченным высшим считают справедливой страховую выплату в 4,5 млн рублей, с высшим и послевузовским — 6,9 млн руб.

У мужчин ожидания в целом выше: они считают справедливой страховую выплату в 6,8 млн руб. Женщины считают достаточным 4,6 млн руб.

По словам заместителя гендиректора «Сбербанк страхование жизни» Виктора Дубровина, исследование показало, что россияне считают важным страхование жизни, в том числе на крупные суммы. На практике, однако, ситуация другая. В портфеле договоров на индивидуальных условиях страховая сумма в 80% случаев не превышает 2 млн руб. Доля договоров со страховыми суммами от 5 млн руб. и выше составляет около 5%.

Исследование проводилось летом-осенью 2019 года в городах с населением более 500 тыс. человек и в Севастополе. В каждом городе опросили 400–500 человек по выборке, отражающей социально-демографический состав населения.

Напомним, ранее ЦБ разработал концепцию системы гарантирования на рынке страхования жизни. По мнению регулятора, это повысит уровень доверия россиян к долгосрочным накоплениям через страховые компании, а также обеспечит сохранность вложений людей, застраховавших свою жизнь.

О том, станут ли граждане больше доверять системе долгосрочных накоплений, читайте в материале “Ъ FM”.