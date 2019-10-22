Интерес россиян к страхованию жизни подогревают госгарантиями

Власти намерены защитить вложения россиян в страхование жизни. Полисы инвестиционного и накопительного страхования на сумму до 1,4 млн руб. будут гарантированы государством подобно банковским депозитам, сообщает Центробанк. По мнению регулятора, это позволит повысить доверие граждан к такого рода долгосрочным накоплениям. В случае банкротства страховой компании ее клиенты смогут рассчитывать на компенсацию своих фактических вложений. На инвестиционный доход покрытие не распространяется. Выплаты пострадавшим будут проводиться из специального фонда, который сформируют игроки рынка.

Повысит ли мера доверие граждан к страхованию? И как это отразится на рынке? Гендиректор агентства RAEX Дмитрий Гришанков говорит, что идея ЦБ и Минфина очень своевременна, поскольку эта сфера на пороге серьезного кризиса: «Есть люди, которые вкладывают достаточно большие суммы, и они очень сильно рискуют. Был период, когда казалось, что страхование жизни более доходно, чем депозит в банке. С начала этого года Центральный банк решил навести некоторый порядок, чтобы снизить число мошенничеств, и произошел отток вкладчиков. Сейчас как раз начинается рост выплат, при этом премии сократились — для страхового рынка это крайне неустойчивая ситуация.

Если ЦБ и Минфин вовремя успеют ввести такую меру, это сильно поддержит рынок».

По данным ЦБ, после трех лет стремительного роста в 2019 году на рынке инвестиционного страхования жизни начался спад. По итогам первого полугодия объем премий снизился на треть и составил 92 млрд руб. Гарантии государства должны повысить доверие граждан к рынку, признает гендиректор «Сбербанк страхование жизни» Алексей Леоненко, но формирование страхового фонда может привести к подорожанию полисов: «Взнос, который необходимо заплатить в гарантийный фонд, не может появиться из воздуха. И никто из страховщиков не сможет обосновать перед своими акционерами то, что ему необходимо его заплатить, уменьшая тем самым маржу. Скорее всего, подорожание будет, но я думаю, что все здраво подходят и к размеру гарантийного фонда и к порядку начислений этих взносов, и никакого драматического увеличения не произойдет. Если говорить про накопительное страхование жизни, то для массового сегмента 1,4 млн руб. — это серьезная сумма. По инвестиционному страхованию средний чек повыше, но цифры сравнимые».

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По статистике ЦБ, средняя доходность трехлетних договоров инвестиционного страхования жизни не достигла и 1,5%, а у пятилетних не дотянула до 3%. Для сравнения инфляция более чем в два раза превзошла эти показатели. Есть и другие малопривлекательные аспекты этого инструмента, напомнил руководитель Общества по защите прав потребителей в сфере страхования Игорь Пушкарь, так что система госгарантий вряд ли существенно повысит интерес россиян к полисам страхования жизни. «Здесь есть иные непривлекательные условия, например, в отличие, скажем, от банковского вклада, низкая негарантированная доходность страхования жизни, безусловно, является минусом. Совокупность всех условий делает накопительное страхование абсолютно непривлекательным для граждан по сравнению с теми же договорами банковского вклада — споров там крайне мало»,— говорит Пушкарь.

Запуск системы госгарантий в сфере страхования жизни регулятор анонсирует не раньше 2021 года.

Григорий Колганов