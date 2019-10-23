Богатые Росстата тоже небогаты

Росстат опубликовал очередное выборочное обследование бюджетов домохозяйств, которое ежеквартально проводится с 2007 года и основывается на опросах 48 тыс. семей. Хотя особое внимание СМИ и Кремля привлекло то, что во втором квартале 2019 года почти половина респондентов говорили, что денег им хватает лишь на одежду и еду, это вряд ли самый заметный сюжет исследования — с 2016 года распределение домохозяйств по субъективным оценкам их материального благосостояния заметно улучшилось (см. график).

Отдельный интерес представляют данные о распределении финансовых ресурсов и потребления граждан по децильным группам, где первые 10% — наименее, а последние 10% — наиболее обеспечены. Во втором квартале 2019 года «располагаемые ресурсы» одного члена самой богатой семьи в месяц (всего 101,5 тыс. руб.) в основном складывались из 78,7 тыс. руб. денежных доходов и 21,8 тыс. руб. привлеченных средств и истраченных сбережений. За год займы и расходование сбережений в ресурсах этой группы уменьшились не только как доля всех ресурсов (с 28% до 21%), но и номинально. Ежемесячные ресурсы на человека из самых бедных 10% семей составляют 6,9 тыс. руб. (займов и сбережений в них фактически нет), в средней группе (пятый дециль) — 17,9 тыс. руб. (ситуация со сбережениями и долгами та же), в девятом дециле — 42,9 тыс. руб. За год увеличили траты сбережений и долги прежде всего шестой-восьмой децили, расходуя их на текущее потребление.

На самых богатых в 2019 году пришлось 35% всех ресурсов и 28% всех расходов на потребление (год назад — 34,6% и 29,8%), а на самых бедных — 2,4% и 2,9% (2,4% и 2,8% соответственно). Примечательно, что в структуре потребительских расходов траты на алкоголь и табак максимальны в девятом дециле (3,8%, в десятом — всего 2,6%). Семьи из девятого дециля больше других тратят и на культурные мероприятия (12,7% всего потребления против 10,6% в десятом и 2,8% в первом). Доля трат на образование во всех группах минимальна, но крупнее других (0,9%) она в восьмой группе. Самые же богатые 10% населения 21,2% средств тратят на покупку транспортных средств, и это больше любых других их трат. Впрочем, опросы Росстата не охватывают 3% самых богатых россиян, на которых приходится львиная доля доходов и ресурсов (см. “Ъ” от 12 апреля).

Алексей Шаповалов