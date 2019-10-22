«Деловая Россия» увидела в себе династию

Как стало известно “Ъ”, во вторник участники съезда «Деловой России» избрали нового президента организации, им стал Павел Титов — председатель совета директоров ОАО «Абрау-Дюрсо» и сын бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Экс-президент Алексей Репик занял пост председателя организации — по новому уставу за ним сохранятся основные управленческие функции: взаимодействие с президентом и правительством и международное сотрудничество. Господин Титов же займется текущей повесткой и привлечением в организацию новых членов.

22 октября на очередном съезде «Деловой России» участники избрали нового президента — им стал председатель совета директоров ОАО «Абрау-Дюрсо» Павел Титов, сын уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Главным же результатом стало изменение административной модели — спустя шесть лет у организации вновь появился председатель, им стал покинувший пост президента Алексей Репик.

Как рассказали “Ъ” в «Деловой России», изменения в руководящих органах «стали необходимы после принятия нового устава организации в мае этого года и должны повысить эффективность управления организацией».

Впрочем, такая конфигурация власти в «Деловой России» уже действовала, а упразднение должности председателя было связано с «выдергиванием» руководителей в органы власти. Так, экс-президент Евгений Юрьев стал советником Дмитрия Медведева при его президентстве, позже сменивший его Александр Галушка был назначен министром по развитию Дальнего Востока. Борис Титов, ставший председателем организации в 2004 году, оставил должность в 2012 году — после назначения уполномоченным по защите прав предпринимателей при президенте РФ.

«Единоличная позиция председателя была распределена на шесть сопредседателей, теперь спустя семь лет мы готовы вернуться к истокам»,— пояснил “Ъ” председатель «Деловой России» Алексей Репик. Он также отметил, что за пять лет президентства организация выросла в три раза и получила представительства во всех регионах.

По новому уставу господин Репик займется организационной работой — в частности, он будет взаимодействовать с высшими органами власти, курировать работу координационного совета и региональной сети организации и займется международной повесткой. «Мы переходим к тандемному управлению, но приоритет в работе сохранится: ключевая повестка для меня — майские указы президента, работа по ним не всегда двигается, часто буксует. Продолжим и работу по снятию административных барьеров, улучшению инвестклимата, сосредоточимся на экспорте и туризме»,— добавил Алексей Репик. В сферу ответственности Павла Титова войдут оперативное руководство организацией, привлечение новых членов и подготовка повестки для проработки координационным советом.

Заменой шести сопредседателей станут три вице-председателя — по сути, свои места сохранили глава ГК «Промышленные инвесторы» Сергей Генералов, заместитель главы Общественного совета Минпромторга, глава экспертного совета Фонда развития промышленности Антон Данилов-Данильян и глава совета директоров ООО «Группа КАСКОЛ» Сергей Недорослев. Они будут отвечать за кадровое, экспертное и инвестиционное направления соответственно. Среди сопредседателей, не получивших мест в новом руководстве,— бизнес-омбудсмен Борис Титов и председатель совета директоров ГК «Гранель», исполнительный сопредседатель ЦОП «Бизнес против коррупции» Андрей Назаров (шестым был господин Репик).

Напомним, о возможности такой рокировки “Ъ” сообщал еще в мае — тогда источники в «Деловой России» сообщали, что вопрос смены президента может быть поставлен на голосование внеочередного съезда 24 мая (см. “Ъ” от 20 мая) — однако на съезде был принят только новый устав организации.

Диана Галиева