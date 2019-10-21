ИСЖ отстало от рынка

После трех лет стремительного роста в 2019 году начался спад на рынке страхования жизни из-за снижения спроса на инвестиционное страхование. По итогам первого полугодия объем премий в сегменте ИСЖ составил 92,3 млрд руб., что на треть ниже прошлогоднего показателя. Сказываются агрессивный рост рынка прошлых лет, не очень успешные результаты инвестирования, а также повышение надзорной нагрузки.

Страхование жизни, выступавшее в предыдущие три года единственным драйвером роста страхового рынка, в 2019 году просело. По данным ЦБ, в первом квартале сборы страховщиков жизни сократились по сравнению с тем же периодом 2018 года на 7,6%, до 85,24 млрд руб., во втором квартале опустились уже на 13,2%, до 98,46 млрд руб. Основной причиной падения стало уменьшение поступлений со стороны инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Взносы в этом сегменте упали за полугодие на треть, до 92,3 млрд руб., свидетельствуют оценки Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

В предыдущие годы объем собираемых страховых премий по ИСЖ ежегодно рос более чем на 50% и в 2018 году достиг пикового значения почти 300 млрд руб. В результате столь агрессивного повышения была исчерпана база клиентов ИСЖ. По словам гендиректора «Сбербанк Страхование жизни» Алексея Леоненко, инвестиционное страхование не массовый продукт. Минимальный порог вхождения в ИСЖ в Сбербанке — 300 тыс. руб., но в большинстве случаев его оформляют люди со свободными средствами 1–3 млн руб. «За предшествующие годы динамичного роста инвестиционного страхования жизни целевая аудитория в значительной степени охвачена»,— считает господин Леоненко.

Основной же причиной падения премий ЦБ и участники рынка называют неудовлетворенность страхователей результатами инвестирования ИСЖ. По статистике ЦБ, по договорам, которые завершились в первом квартале 2019 года, средняя доходность трехлетних договоров составила 1,3%, пятилетних — 2,9%. За это же время инфляция составила соответственно 4% и 7,3%. Тем самым страховые продукты продемонстрировали отрицательную реальную доходность. «Продукты, созданные на раннем этапе становления ИСЖ,— участие в росте корзины акций — не оправдали ожиданий инвесторов. Они фактически позволяли зарабатывать только банкам»,— считает генеральный директор «БКС Страхование жизни» Андрей Дроздов.

Усугублялась ситуация возросшей в 2018 году волатильностью на российском фондовом рынке на фоне усиления санкционного давления на Россию. В марте прошлого года Великобритания в связи с «делом Скрипалей» выслала группу российских дипломатов. Аналогичные шаги осуществили Вашингтон, Оттава и 17 европейских столиц. В апреле Минфин США ввел санкции в отношении российских бизнесменов и их компаний, в августе группа сенаторов внесла в Конгресс США законопроект о новых антироссийских санкциях, с дополнительными ограничениями выступил Госдеп. В таких условиях в апреле и в августе на российском рынке происходил обвал облигаций, акций и курса рубля. «Волатильность, торговые и валютные войны неблагоприятно сказались на доходности абсолютного большинства инвестиций, а это, как показывает мировая практика, всегда ведет к спаду инвестиционной активности граждан годом позже»,— отмечает финансовый директор СК «Росгосстрах Жизнь» Валерий Смирнов. «Спрос на инвестиционные продукты очень четко повторяет динамику фондовых рынков, именно это мы сейчас наблюдаем»,— отмечает господин Леоненко.

Определенную роль в сжатии рынка сыграло улучшение информированности граждан об особенностях продуктов инвестиционного страхования жизни. В мае вступил в силу разработанный ВСС стандарт защиты прав потребителей страховых услуг, который накладывает на страховые компании ответственность за действия страховых агентов, принимающих заявления о расторжении договоров в период охлаждения. В апреле вступило в силу указание Банка России о минимальных требованиях при заключении договора инвестиционного страхования жизни. По словам Валерия Смирнова, изменения регулирования повлияли прежде всего не на клиентов, а на банки, так как процесс продажи ИСЖ стал сложнее. «Клиентским менеджерам банков стало сподручнее предлагать клиентам альтернативные инвестиционные решения от брокеров и управляющих компаний. У таких продуктов требования по раскрытию информации гораздо более лояльные, хотя 100-процентная защита капитала клиента, как в ИСЖ, есть не всегда»,— отмечает Валерий Смирнов.

Активнее банки стали предлагать не только альтернативные инвестиционные продукты, но и накопительное страхование жизни (НСЖ), доходность которого менее волатильна по сравнению с ИСЖ. По данным ВСС, за полугодие премии по НСЖ достигли 44 млрд руб., что на 55% больше, чем годом ранее. «В условиях нестабильности фондовых рынков люди начинают чаще выбирать продукты не с инвестиционной составляющей, а те, которые помогают сохранить средства и накопить на разные цели — будущее образование детей, покупку квартиры к совершеннолетию или загородного дома после выхода на пенсию, формирование финансового резерва для комфортной жизни по окончании трудовой карьеры и так далее»,— отмечает Алексей Леоненко.

До конца года участники рынка ожидают дальнейшего падения объема ИСЖ. По словам Андрея Дроздова, рост продолжится только в отдельных направлениях ИСЖ (купонные на индексы), а также за счет накопительного страхования жизни и рискового страхования от критических заболеваний и смерти. «На развитых рынках страхования жизни основная доля продаж приходится именно на накопительное, а не инвестиционное страхование жизни. И наш рынок постепенно тоже приближается к такой же структуре»,— отмечает Алексей Леоненко.

Большие надежды в отрасли возлагают на появление в России долевого страхования жизни (ДСЖ). Главное отличие ДСЖ от предлагаемых сейчас страховых продуктов заключается в том, что фиксированная сумма полагается только в случае смерти страхователя, тогда как во всех остальных случаях страховая сумма будет напрямую зависеть от результатов инвестирования страховщика. «Пока вся индустрия движется крайне медленно в сторону данного продукта. А жаль — мы отстаем от мировых рынков в этом плане. Сейчас множество агентов западных и азиатских страховых компаний жизни предлагают эти продукты в России. В результате деньги уходят весьма сомнительным неизвестным страховщикам жизни в офшорах, естественно, без надзора нашего ЦБ»,— отмечает господин Дроздов. Валерий Смирнов не исключает восстановления ИСЖ в 2020 году, поскольку сейчас базовые активы снова демонстрируют отличную динамику по доходности.

Татьяна Палаева

В ожидании ренессанса

Если вы клиент банка и обращаетесь за консультацией по личному финансовому портфелю, да даже и просто открываете или пролонгируете свой вклад, менеджеры предоставят вам широкий выбор разных инвестиционных решений. С большой вероятностью среди них будет и ИСЖ — инвестиционное страхование жизни.

Владимир Тураев, руководитель по развитию ИСЖ СК «Росгосстрах Жизнь»

Если вы активно следили за предложениями на финансовом рынке только последние несколько лет, то вас, возможно, удивит, что еще в 2009 году ИСЖ не существовало вообще, ведь с 2016 года ИСЖ получило повсеместное распространение, а в 2017 году в ИСЖ пришло около 700 тыс. клиентов с 250 млрд руб. взносов, что превышает, например, объемы привлечений индивидуальных инвестиционных счетов за 2015–2017 годы их действия. ИСЖ стало самым стремительно растущим сегментом не только в страховании, но и в сравнении с другими финансовыми продуктами.

Однако с конца 2018 года ситуация изменилась — теперь рынок пребывает не в лучшей форме. В прошлом году информационный фон пестрил сообщениями о низкой доходности у клиентов по завершенным договорам и о качестве продаж в банках, которые пробовали предлагать ИСЖ как депозит. Означает ли это, что рынок исчерпал свои возможности? Или же нет и можно ждать ренессанса?

Из-за малых объемов рынка и ограниченности доступных инструментов в ИСЖ 2010–2012 годов использовались алгоритмические стратегии, основанные на российских биржевых инструментах. Выбор стратегий был совсем невелик — индекс РТС и золото, которые демонстрировали не лучшую динамику на фоне роста курса доллара. Вот и ответ на вопрос, почему доходности по первым полисам не оправдали ожидания инвесторов.

В 2013–2014 годах с ростом объемов рынок ИСЖ заинтересовал иностранные банки, которые начали предлагать структурированные инвестиции по всему миру. В итоге на смену алгоритмическим стратегиям пришли опционы, и клиентам стали предлагать огромный выбор стратегий для инвестирования: акции технологических компаний, фармацевтики, потребительского сектора, индексы, в том числе создаваемые специально для страховщиков.

Говорить о том, что ИСЖ исчерпало себя, преждевременно. Во-первых, текущий год отыграл существенное падение фондовых рынков второй половины 2018 года. Не только ИСЖ, но и многие инвестиционные продукты сейчас показывают достойные результаты по доходности. Вместе с тем важно помнить, что любой инвестиционный договор заключается на определенный срок и финальная доходность будет известна только в конце и не всегда соответствовать промежуточным результатам.

Страховые компании также не стояли на месте, а совершенствовали свои предложения. В основном они фокусировались на идее увеличения частоты контактов с клиентом. В классическом ИСЖ вы один раз вкладываете деньги. В следующий раз приходите, чтобы получить выплату. Если вам непонятен продукт или не устраивает работа стратегии, получается, копится негативный настрой. Теперь ситуация меняется. Появились купонные ИСЖ — с периодическими отчислениями один раз в год или ежеквартально. Согласно нашей статистике, доля продаж таких стратегий возросла практически в два раза с начала этого года.

Помимо структуры выплат дохода меняется и структура взносов. Ограничение классического ИСЖ в том, что «порог входа» довольно высок (от 100 тыс. руб.) и деньги инвестируются одномоментно. Получается, если у вас еще нет сбережений, но есть регулярный доход и желание эти сбережения сформировать, продукт вам не подходит. А к такой категории относится большинство молодых людей, обладающих и риск-аппетитом, и интересом к инвестициям. Рынок нашел решение, предложив ИСЖ с регулярными взносами, фактически — «ИСЖ в рассрочку».

Наконец, и качество продаж ИСЖ существенно выросло, тем более что на сегмент обратил пристальное внимание Банк России и принял серьезные меры, в числе которых — обязательное сертифицирование финансовых консультантов.

Впрочем, не стоит игнорировать подробное ознакомление с ключевыми условиями заключаемого договора. Важно при выборе инвестиционной стратегии учитывать не только ее прошлую доходность, но и потенциал выбранного направления.

Таким образом, мы ждем нового витка развития ИСЖ, которое по-прежнему остается действенным финансовым инструментом и для диверсификации портфеля, и для первого знакомства с инвестициями. Мировая практика доказала: получить доходность, превышающую инфляцию на долгосрочном горизонте, возможно только на фондовом рынке, ИСЖ — один из путей.