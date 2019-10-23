Твердый спрос на мягкие навыки и законы

Искусственный интеллект и автоматизация производства изменят рынок труда и потребуют реформы образования для развития «мягких» навыков, заявили участники форума «Открытые инновации» в Сколково. Для развития технологий в РФ премьер-министр Дмитрий Медведев требует ускорить вывод новых решений на рынок за счет смягчения регулирования — упоминался, в частности, законопроект о регуляторных песочницах, увязший в согласованиях в Белом доме. Премьеры Белоруссии Сергей Румас и Узбекистана Абдулла Арипов также рассказывали об успехах локальной цифровизации. Господин Румас предложил поднять финансирование венчурных проектов на уровень союза. Главу же коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна больше интересовала интероперабельность новых национальных цифровых стандартов.

Во вторник на сессии «Интеллектуальная экономика: три дилеммы для цифровой нации» форума «Открытые инновации» премьер-министр РФ Дмитрий Медведев традиционно отметил успехи в госцифровизации: «Не все тенденции, которые мы прогнозировали на первых форумах, оправдались, но… цифровые платформы уже стали обыденностью — и это наше конкурентное преимущество, что 75% населения могут пользоваться этими сервисами».

По словам господина Медведева, всего на «цифру» в ближайшие годы бюджет потратит 1,6 трлн руб.— по данным “Ъ”, сейчас власти обсуждают механизмы распределения средств в рамках семи «дорожных карт» по «сквозным технологиям».

Также власти намерены запустить эксперимент по интернет-поступлению в вузы и выдачу с 1 марта электронных паспортов (карт с чипом, содержащим данные об имени владельца, регистрации, водительском удостоверении, СНИЛС и др.). Их внедрение, напомним, начнется в 2020 году в Москве, а бумажные паспорта перестанут выдаваться в РФ в 2022 году.

Интересуют Белый дом и вызванные цифровизацией изменения рынка труда. «Ученые прогнозируют появление в ближайшие два года 133 млн новых рабочих мест взамен исчезающих 75 млн, мы должны готовиться к серьезной переквалификации людей. Надо учить специалистов, которые способны работать с технологиями автоматизации, с роботами. Неквалифицированный труд… должен отходить к роботам, а люди должны обладать так называемыми мягкими навыками, то есть креативным мышлением, способностью оперативно решать проблемы. Это требует изменений в системе образования»,— рассуждал Дмитрий Медведев. «Смещение приоритетов потребует глубокой культурной перемены»,— поддержал его профессор факультета философии Оксфордского университета, основатель Института будущего человечества Ник Бостром.

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Говоря о балансе цифровых рисков и необходимости сохранить регуляторную свободу прогрессивных отраслей, глава правительства отметил, что регулирование не должно тормозить развитие, но в реальности тестирование новых решений часто конфликтует с законодательством. В качестве примера он привел данные об использовании беспилотных автомобилей: в РФ сертификацию прошли 55 таких машин, тогда как в США — уже 1,5 тыс., в Китае — 400. «Мы должны ускорять вывод новых технологий на рынок, принимать дозволительные, а не запретительные меры, для этого разрабатывается закон о регуляторных песочницах»,— напомнил премьер (проект разработан Минэкономики совместно с фондом «Сколково» и ЦСР, но увяз в согласованиях: возражения к нему вызвала норма о праве правительства делать изъятия из действующего законодательства, то есть смешение функций законодательной и исполнительной властей).

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас, в свою очередь, отметил успехи Минска в разворачивании парка высоких технологий (декрет о нем подписан два года назад — парк должен был стать белорусским «цифровым офшором», но в итоге превратился как раз в регуляторную песочницу). «Парк растет на 30–40% в год, в этом году экспорт его услуг составит $2 млрд»,— отметил господин Румас, утечка мозгов перестала быть фатальной проблемой для страны. Премьер-министра Узбекистана Абдуллу Арипова, напомнившего о том, что 40% населения в мире не имеют доступа в интернет, больше интересовало развитие цифровой инфраструктуры. Впрочем, Узбекистан также совместно с властями ОАЭ готовит проект по подготовке 1 млн программистов и уже запустил парк, аналогичный белорусскому (в основном его резиденты занимаются аутсорсингом для зарубежных заказчиков).

Говоря о финансировании инноваций, Сергей Румас предложил объединить такие усилия в ЕАЭС, создав специальный венчурный фонд, пока многие стартапы, получая финансирование в США и ЕС, меняют и «прописку». Идею поддержал присутствовавший в зале глава коллегии ЕЭК Тигран Саркисян — отдельно он отметил интерес стран союза в сопоставимости европейских, китайских и евразийских стандартов для обеспечения их интероперабельности.

Татьяна Едовина