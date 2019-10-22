Кремль считает оправданными проверки бизнеса «в некоторых областях»

Кремль считает оправданными увеличение внеплановых проверок бизнеса в ряде случаев, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отвечая на вопрос “Ъ FM”. Как писал ранее “Ъ”, количество проверок увеличилось на треть.

Пресс-секретарь президента сказал, что количество внеплановых проверок увеличивается в некоторых областях в связи с новыми обстоятельствами.

«Что касается внеплановых проверок, то в некоторых областях есть тенденция к увеличению, но чаще всего это бывает из-за появляющихся обстоятельств. Вспомните страшные пожары, которые были. Наши противопожарные службы начинали более активно работать — и это оправданно, потому что мы теряли наших граждан в этих ужасных пожарах»,— считает господин Песков. В качестве еще одного примера ситуации, когда проведение внеплановых проверок оправданно, он назвал разрушение дамб в Красноярском крае, в результате которого погибли люди.

В то же время господин Песков подчеркнул, что плановые проверки сокращаются. Он уточнил, что проводится комплекс мер, чтобы предотвратить необоснованные проверки бизнеса.

Подробнее об увеличении проверок на треть читайте в материале “Ъ” «Контрольно-надзорный ренессанс».