«Москва подтвердила репутацию ключевого посредника»

Президент США Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции, если появится необходимость. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео. Правда, он отказался назвать, какие конкретно действия Анкары приведут к военному ответу США. Сам же Дональд Трамп пригрозил Турции новыми санкциями из-за операции страны в Сирии. Обстановка на Ближнем Востоке обострилась на прошлой неделе — президент США вывел американских военнослужащих из Сирии, не предупредив союзников по НАТО и международной коалиции. Обозреватель ИД “Ъ” Максим Юсин задумался о том, какие возможности для России создает хаотичная политика США на Ближнем Востоке.

На первый взгляд, может показаться, что своими последними шагами на Ближнем Востоке президент США Дональд Трамп подтверждает обвинения своих противников, изображающих его чуть ли не агентом Кремля. Вывод войск США из северо-восточных областей Сирии, неспособность или нежелание Вашингтона помешать наступлению турецких войск на курдов — союзников Соединенных Штатов, вынужденное решение тех же курдов признать власть Башара Асада — все это усиливает и без того прочные позиции Москвы в регионе. Ее клиент и союзник Асад без единого выстрела вернул под свой контроль значительные территории, которые еще недавно казались безвозвратно потерянными.

Москва подтвердила свою репутацию ключевого посредника между противоборствующими сторонами, ведь именно при ее участии и под ее гарантии курды и Дамаск сумели договориться.

И, наконец, самое важное: на контрасте с лихорадочной, бессвязной, хаотичной политикой США в регионе Кремль получил уникальный шанс укрепить свой престиж в глазах ближневосточных правителей. Чтобы понять, кто надежный партнер, а кто не очень, им просто достаточно сравнить действия США и России в последние годы.

Американцы использовали курдов как пушечное мясо, когда надо было ликвидировать запрещенное в России «Исламское государство» (запрещена в РФ). Но как только халифат был побежден, надобность в них отпала. При первом серьезном кризисе, каким стало наступление на курдов турецкой армии, американцы самоустранились, бросив вчерашних союзников на произвол судьбы.

Точно так же, как в самом начале «арабской весны» они отвернулись от египетского президента Хосни Мубарака, который 30 лет был надежным партнером Вашингтона. Такие вещи на Ближнем Востоке не забываются. Особенно когда перед глазами есть прямо противоположный пример. В момент, когда власть Асада висела на волоске, когда, казалось, еще месяц-два, и оппозиционные отряды, костяк которых составляли исламисты, захватят Дамаск, Москва пришла на помощь своему клиенту и в итоге полностью поменяла расклад сил в сирийской войне. После чего на Россию в регионе стали смотреть другими глазами, зримой иллюстрацией чего — последней по времени, но далеко не единственной — стали недавние визиты Владимира Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Как Дональд Трамп действует на Ближнем Востоке Читать далее

Здесь, однако, возникает вопрос: что дальше? Как долго и насколько успешно Москва сможет нести на своих плечах бремя ключевого игрока на Ближнем Востоке? Как мы видим, даже Соединенным Штатам с их более мощной экономикой выполнить эту миссию не удалось. Не перенапряжется ли Москва, не надорвется ли, не станет ли для нее Сирия вторым Афганистаном, на что недавно ехидно намекнул Дональд Трамп? Пока таких признаков не видно. Но расслабляться, почивать на лаврах уж точно не стоит.

Не всегда геополитические победы будут даваться России так легко, как это произошло сейчас, после вывода американского контингента с северо-востока Сирии.

Этот тайм ближневосточного матча Москва выиграла с разгромным счетом. Но не надо питать иллюзий. Такой счет во многом объясняется тем, что соперник снял вратаря и дал возможность России забивать голы в пустые ворота. А так будет далеко не всегда.