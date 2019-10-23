Курскпромбанк заглянул экс-депутатам в юрлица

ПАО «Курскпромбанк» подало иски о банкротстве компаний, принадлежащих бывшему депутату курской облдумы Александру Тарубарову и его дочери Наталье, с общей суммой требований около 1 млрд руб. Причиной стали невыплаты по кредиту завода полимерных изделий ООО «Полимер», поручителями по которому выступили ряд других юрлиц семьи Тарубаровых, в том числе экс-супруги господина Тарубарова Надежды. Она сейчас находится под следствием по делу об особо крупной растрате и отмывании незаконного дохода. Эксперты не видят в ситуации политического подтекста и не исключают, что группу компаний ждет распродажа активов.

Арбитражный суд Курской области принял иски ПАО «Курскпромбанк» о признании несостоятельными пяти юридических лиц — ООО «Эксант» с суммой требований 297 млн руб., ООО «Полимер» с суммой требований 229 млн руб., ООО «Саната» с суммой требований 283 млн руб., ООО НИПП «КРПЗ» с суммой требований 258 млн руб. и ООО «Алтар» (сумма требований не уточняется). Ранее в марте этого года в Ленинский райсуд Курска поступило дело о взыскании сумм по кредитному договору, где ответчиками выступили те же юрлица, а также ТК «Ант-Ойл», ТД «Резипол», Александр Тарубаров и его дочь Наталья Тарубарова. Этот иск был подан в связи с неисполнением тех же кредитных договоров, на которых основаны заявления о банкротстве, пояснили “Ъ” в Курскпромбанке.

В 2017 году у ООО «Полимер» (завод полимерных изделий перерабатывающей мощностью 8,6 тыс. т в год, специализировался на производстве напольных покрытий — порядка 70 тыс. кв. м в месяц) образовалась задолженность по кредитным договорам, рассказали “Ъ-Черноземье” в пресс-службе финорганизации. Летом 2019 года должник полностью перестал исполнять свои обязательства. Остальные юрлица, которым предъявлены иски, выступали поручителями по кредитным сделкам, уточнили в банке.

Мы ожидаем погашения своих требований в полном объеме, поскольку кредитные обязательства обеспечены залогом и поручительствами.

Кроме того, институт банкротства предполагает наличие субсидиарной ответственности контролирующих лиц, что позволит получить кредитору максимальное погашение своих требований», — заявили в пресс-службе финорганизации.

Все вышеуказанные юрлица зарегистрированы по одному и тому же адресу в Курске. Согласно документам арбитражного суда Курской области, здание по данному адресу принадлежит господину Тарубарову, а участок у него в аренде. По данным Kartoteka.ru, ООО «Полимер» и ООО «Алтар» (занимается розничной торговлей топливом) принадлежат Александру Тарубарову, а собственником ООО «Эксант» и ООО «Саната», которые занимаются арендой имущества, является его дочь Наталья. Учредителем и руководителем ООО НИПП «КРПЗ», курского завода полимерных покрытий, является Ольга Голубева.

По данным официального сайта курского торгового дома «Резипол», учредителем и бенефициаром которого является господин Тарубаров, госпожа Голубева занимает в компании должность замруководителя коммерческого отдела по закупкам и продажам. Также под маркой «Резипол» выходит продукция ООО «Полимер». Госпожа Голубева в беседе с “Ъ-Черноземье” заявила, что возглавляемый ею завод никак не связан с господином Тарубаровым. «ООО НИПП "КРПЗ" выступило поручителем, потому что мы с Александром Тарубаровым просто состоим в хороших отношениях. А у ООО "Полимер" есть средства, чтобы погасить задолженность», — прокомментировала Ольга Голубева.

В администрации Курской области заявили, что о проблемах бизнеса семьи Тарубаровых властям известно, но никаких обращений и просьб о помощи с их стороны не поступало. Также чиновники отметили, что завод полимерных изделий на данный момент в регионе не востребован.

По данным Kartoteka.ru, выручка ООО «Саната» в 2017 году составила 4,8 млн руб., чистый убыток — 1,1 млн руб. У ООО «Полимер» в 2018 году выручка составила 188 млн руб., чистая прибыль —152 тыс. руб. Выручка ООО «Алтар» за 2018 год — 6,8 млн руб., чистая прибыль — 1,9 млн руб. Выручка ООО «Эксант» за 2017 год — 6,2 млн руб., чистый убыток — 856 тыс. руб.

Напомним, экс-супруга Александра Тарубарова Надежда (по данным местных СМИ, Александр и Надежда развелись весной 2019 года) на данный момент находится под следствием по делу об особо крупной растрате и отмывании незаконного дохода. По версии следствия, подконтрольная ей топливная компания «Ант-ойл» продала более 600 тыс. л горюче-смазочных материалов регионального УМВД третьим лицам. С 2016 года по 2017 год 49% долей компании принадлежало сыну господина Тарубарова Александру, 51% долей с 2016 по 2019 годы — самому господину Тарубарову.

ООО «Эксант» принадлежал престижный участок в Первомайском парке Курска площадью 696 кв. м, на котором когда-то располагалось ныне снесенное здание Летнего театра. Летом мэр Курска Виктор Карамышев постановил изъять его для муниципальных нужд облцентра за счет средств бюджет города. Надежда Тарубарова была депутатом курского горсобрания трех созывов — с 2003 по 2017 годы, в один из созывов она возглавляла фракцию «Единой России» и занимала пост вице-спикера. Александр Тарубаров был депутатом курской облдумы двух созывов — с 2001 по 2011 годы, а также являлся членом политического совета курского реготделения «Единой России».

Политолог Владимир Слатинов считает, что происходящее с бизнесом Тарубаровых вряд ли имеет политический подтекст. «Это скорее история про бизнес, потому что семья Тарубаровых фактически покинула местную политику. Надежда Тарубарова в свое время в качестве главы фракции «Единой России» в горсобрании играла там определенную роль, но последние выборы проиграла. Сам господин Тарубаров уже давно не был заметен в каких-либо политических процессах. Но не исключаю, что ситуацией с бизнесом Тарубаровых могут теперь воспользоваться новые игроки, заходящие в область», — добавил господин Слатинов.

Управляющий партнер юридической компании «Максима» Александра Сапрыкина считает, что у иска со стороны банка о взыскании при одновременной подаче заявления о банкротстве всей группы компаний, как правило, есть две причины: первая — появился покупатель на весь бизнес, который заинтересован в его приобретении через процедуру банкротства; вторая — дела у предприятия обстоят настолько плохо, что банком исчерпаны все варианты возвращения долга: просрочка растет, покупателя на залоговые активы нет, особых перспектив погашения тоже нет, должник стал проблемным и единственное, что осталось — распродать залоги и постараться вернуть хотя бы часть долга.

«Если причина в переделе бизнеса, тогда можно предположить, что собственники мобилизуют весь свой политический и финансовый ресурс для его сохранения. Если вопрос в закредитованности — мы увидим распродажу активов должника в процедуре банкротства», — подытожила госпожа Сапрыкина.

Виталий Коцюба, Мария Старикова