Авиакомпании заявили о возможном ущербе из-за режима открытого неба в Пулково

Режим открытого неба в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге может принести финансовые потери российским авиакомпаниям, считают в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Перевозчики готовы согласиться на послабления для иностранных авиакомпаний, но только на тех рынках, где нет массового выездного туризма россиян, говорится в сообщении по итогам заседания правления организации.

АЭВТ предлагает ограничить расширение списка аэропортов, которые подпадают под либерализацию воздушного пространства, до подведения итогов эксперимента в Пулково. «Не все пункты на территории Российской Федерации обладают таким потенциалом для развития въездного туризма, как Санкт-Петербург»,— заявили в организации.

Статус открытого неба позволит летать в Пулково любым иностранным авиакомпаниям независимо от страны их регистрации и с любой частотой. Благодаря этому ежегодный пассажиропоток в аэропорту должен вырасти с 18,1 млн до 24 млн человек к 2025 году. Режим открытого неба в Санкт-Петербурге планируется установить для 33 стран Европы. На данный момент инициатива обсуждается.

По данным «Ведомостей», российские авиакомпании предложили Минтрансу разрешить полеты в режиме открытого неба только в города, которые расположены не ближе 200 км к тем, куда уже осуществляют рейсы отечественные перевозчики. Минтранс планирует ввести режим открытого неба именно с такими ограничениями и выступает против полной либерализации.

О новой мере поддержки Пулково — в материале “Ъ” «Тарифы почуяли воздух свободы».