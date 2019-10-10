«Ведомости»: режим открытого неба в Санкт-Петербурге может быть ограничен

Режим открытого неба в Санкт-Петербурге может быть введен с ограничениями, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники. По информации издания, российские авиакомпании предложили Минтрансу разрешить европейским лоукостерам полеты из Санкт-Петербурга в режиме открытого неба только в города, которые расположены не ближе 200 км к тем, куда уже осуществляют рейсы отечественные перевозчики. О перечне маршрутов, представленных аэропортом Пулково Минтрансу в рамках разрабатываемой программы, ранее писал “Ъ” .

Статус открытого неба, который планируется установить для Санкт-Петербурга, позволит летать в Пулково любым иностранным авиакомпаниям независимо от страны их регистрации и с любой частотой. Интерес к российскому рынку уже проявили Ryanair, EasyJet и Wizz Air. С введением такого режима ожидается, что аэропорт Пулково увеличит ежегодный пассажиропоток с 18,1 млн до 24 млн человек к 2025 году. Режим открытого неба в Санкт-Петербурге планируется установить для 33 стран Европы.

По информации источников газеты, Минтранс планирует ввести режим открытого неба именно с ограничениями в 200 км. Правительство против полной либерализации и будет выступать за ограничения в том или ином виде, полагают источники издания.

Представители аэропорта Пулково считают, что такие ограничения серьезно снизят возможности для лоукостеров и, соответственно, увеличения пассажиропотока аэропорта.

Подробнее о новой мере поддержки российского аэропорта — в материале “Ъ” «Тарифы почуяли воздух свободы».