Вышинский займется в СПЧ правами российских журналистов за рубежом

Новый член Совета по правам человека (СПЧ) исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский заявил, что займется в СПЧ вопросами, связанными с соблюдением прав российских журналистов за рубежом.

«Что касается проблематики, это будут права российских журналистов на территории других государств. Мы знаем, что в этом смысле очень большие проблемы. Моих коллег в огромном количестве не пускают на Украину, есть проблемы в странах Прибалтики с нашими изданиями, с нашими журналистами»,— сказал новый член СПЧ «РИА Новости».

По словам господина Вышинского, назначение в СПЧ для него «не вопрос должностей», он постарается быть полезным на своем посту для каких-то «реальных дел».

Ране президент России Владимир Путин подписал указ об изменении состава СПЧ, из него исключили несколько известных правозащитников, при этом в Совет вошел журналист Кирилл Вышинский. Председателем СПЧ был назначен журналист и член Общественной палаты Валерий Фадеев.

Подробнее о смене состава СПЧ читайте в материале “Ъ” «СПЧ, каким мы его знаем сейчас, прекратит свое существование».