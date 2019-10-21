Apple сменила директора компании по продажам в России

Директором Apple по продаже смартфонов компании в России стала Татьяна Ахматова, которая работала старшим менеджером по продажам потребительской электроники, сообщила газета «Ведомости». Ранее газета сообщала о назначении госпожи Ахматовой на должность гендиректора ООО «Эппл рус», российского подразделения Apple, вместо Виталия Морозько, но позже опровергло эту информацию. Источник “Ъ” также подтвердили, что гендиректор компании не менялся, а госпожа Ахматова стала директором по продажам. «В этой должности она сменила Дженнаро Бифулько, который отправился курировать продажи в Испании»,— сообщил “Ъ” источник, знакомый с бизнесом компании.

Назначение нового директора произошло в середине прошлой недели. По словам собеседников «Ведомостей», кардинальных изменений в работе компании на российском рынке не ожидается, так как назначение было сделано «изнутри». В компании ожидают, что европейскому менеджменту будет «комфортнее с ней работать».

В российском подразделении Apple за комментарием по поводу назначений предложили газете обратиться в головной офис в США.

Татьяна Ахматова работает в ООО «Эппл рус» с 2005 года, на должность менеджера по продажи товаров в России и СНГ перешла в 2014 году.