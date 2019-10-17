В Керчи вспоминают о стрельбе в колледже

В Керчи вспоминают о погибших при нападении на местный политехнический колледж. 17 октября прошлого года в его главном корпусе произошел взрыв, после которого началась стрельба. В результате погибли 20 человек, одна из пострадавших умерла летом этого года.

Четверг объявлен в Керчи днем траура. В память о жертвах нападения во всех учреждениях и на всех предприятиях Керчи пройдет минута молчания. На центральной городской площади к импровизированному мемориалу возложат цветы, а в храмах и мечетях проведут траурные молебны.

За год, прошедший после керченской трагедии, новой информации от следователей не поступало. На запрос “Ъ” о подробностях дела и ходе расследования в СКР пока не ответили. Напомним, массовое убийство в Керченском политехническом колледже произошло днем 17 октября 2018 года. Примерно в полдень 18-летний студент-четверокурсник Владислав Росляков привел в действие в столовой самодельное взрывное устройство. Его он пронес в здание в рюкзаке. После взрыва Росляков ходил по коридорам и кабинетам колледжа, хладнокровно расстреливая людей из помпового ружья «Бекас». Его жертвами стали 20 человек, ранения получили 67 человек. Сам нападавший застрелился в библиотеке колледжа. В октябре 2019 года стало известно, что минувшим летом умерла преподавательница Керченского политехнического колледжа Ольга Грищенко, которая была среди пострадавших в результате атаки на учебное заведение и перенесла несколько операций. В министерстве образования, науки и молодежи Крыма призвали не связывать смерть преподавателя Керченского политехнического колледжа Ольги Грищенко с прошлогодней трагедией, заявил собеседник «Интерфакса» в ведомстве, подчеркнув, что сама формулировка «''еще одна жертва трагедии'' — бесчеловечна». Отметим, что десять пострадавших во время стрельбы в колледже до сих пор продолжают проходить лечение.

Владислав Росляков вырос в неполной семье. Он жил с матерью в небольшой квартире в здании бывшего детского сада в микрорайоне Аршинцево. Его отец (ветеран-афганец, которого соседи характеризовали как дебошира и пьяницу) жил по соседству, но они практически не общались. Мать Рослякова обеспечивала семью, работая медсестрой в местном онкодиспансере. Нападение Росляков планировал несколько месяцев. Ружье и патроны были куплены им официально в одном из керченских оружейных магазинов. Ранее он получил разрешение на хранение оружия. В СКР неоднократно заявляли, что студент является единственным подозреваемым в деле.

Председатель СКР Александр Бастрыкин в мае заявил, что Владислава Рослякова часто унижали сверстники «на основе разного имущественного положения». Обида могла быть мотивом его преступления.

«Оказывается, сейчас важно ходить именно в американских джинсах, а не в подделках. Он покупал где-то на рынке, его постоянно унижали на этой основе. И вот результат — нашел вариант, посмотрел в интернете, как в американской действительности это произошло»,— сказал господин Бастрыкин.





Вместе с тем сразу несколько однокурсников Рослякова в беседе с “Ъ” отвергли эту версию. По их словам, над ним не издевались, а он был физически крепким парнем, который занимался боксом и мог за себя постоять.

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Мать Владислава Рослякова переехала из съемной квартиры, в которой жила с сыном, и сменила фамилию на девичью. Об этом “Ъ” рассказала бабушка керченского стрелка Галина Никитична. По ее словам, после завершения всех следственных действий тело ее внука было кремировано. С невесткой они за этот год ни разу не общались.

Занятия в Керченском политехническом колледже возобновились уже 23 октября, через шесть дней после трагедии. Ремонт пострадавшего от взрыва главного корпуса завершился через три месяца, в середине января. Летом в колледж поступило 350 первокурсников. В министерстве образования Крыма “Ъ” рассказали, что сейчас идут поиски подрядчика, который возьмется за капитальный ремонт всех пяти корпусов учебного заведения. На эти работы выделены 114 млн руб. из бюджета Крыма.

Вадим Никифоров, Симферополь