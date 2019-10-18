Первый сверхдлинный перелет потребует усидчивости

Австралийская авиакомпания Qantas Airways в выходные впервые испытает самый длинный беспересадочный перелет в мире. Самолет Boeing 787 Dreamliner вылетит из Нью-Йорка в Сидней поздно вечером 18 октября и проведет в небе около 20 часов. На борту будет находиться около 50 человек, включая членов экипажа. Цель испытания — изучить, как снизить влияние на организм пассажиров столь длительного перелета и смены часовых поясов. Подробности у Сергея Гусева.

К рекордному 20-часовому перелету авиакомпания готовится как к спецоперации. Пассажирам придется сразу забыть о привычных занятиях — их график будет под контролем. Сразу после вылета из Нью-Йорка их фактически переведут на сиднейское время — при взлете не выключится свет в салоне, а первые шесть часов полета спать будет запрещено. Чтобы взбодрить клиентов, в еду на борту добавят острого перца и специи.

Шестерым участникам полета — из числа постоянных клиентов Qantas Airways — придется весь полет следовать графику: есть, пить, спать и даже передвигаться по салону строго в заданное время. Подопытные пассажиры будут фиксировать свои ощущения в дневнике, причем вести записи нужно будет еще две недели после полета.

Пилотов оснастят специальным оборудованием, чтобы отследить степень внимательности. Они даже сдадут анализы, и специалисты авиакомпании измерят уровень гормона сна. Все эти эксперименты проводятся ради комфорта пассажиров: разница во времени между Сиднеем и Нью-Йорком составляет 15 часов, так что традиционные сервисы во время полета могут не переключить «внутренние часы» клиентов.

Борьба с джетлагом, пожалуй, последнее препятствие для запуска сверхдлинных перелетов. Раньше о таких рейсах можно было только мечтать: самолеты сжигали столько топлива, что даже дорогие билеты не могли сделать путешествие экономически оправданным, рассказал старший научный сотрудник Института экономики транспорта Высшей школы экономики Андрей Крамаренко: «Соотношение коммерческой загрузки топлива было настолько нерациональным с учетом прожорливости двигателя, что для авиакомпании сверхдлинные перелеты были бессмысленны.

С учетом того, что на 20 часов физически просто не сделать конфигурацию кресел, поэтому пассажиры просто умрут с ногами у подбородка.

Нужен какой-то платежеспособный спрос: салон должен забиваться людьми, которые готовы платить деньги за относительно комфортный перелет. Таких направлений не так уж много. В основном это из юго-восточной Азии и Австралии — на восточное побережье США либо из Австралии, Новой Зеландии — в Лондон».

Если эксперимент Qantas Airways удастся, то компания запустит два новых рейса в Сидней из Нью-Йорка и Лондона. Но будет это только в 2022 году. Впрочем, пассажирам приходится выдерживать долгие рейсы уже сейчас, например, через Атлантику.

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Здесь на первый план выходит сервис — приходится тщательно выбирать перевозчика, даже для путешествия в бизнес-классе, рассказал “Ъ FM” управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович: «Вопрос в качестве самолетов и главное — в качестве еды, лично для меня. Если вы летаете "бизнесом", то вам всегда что-то дают в зависимости от длины перелета: какой-то набор с кучей бесполезных пузырьков или просто нормальную зубную щетку, пасту, тапочки, — это всегда дают.

У людей есть четкое понимание, что есть компании, на которых лучше не летать без крайней нужды.





Лучшие, наверное, в сервисе — это British Airways Limited, также Air France. На большие расстояния, говорят, Emirates очень хорошо выбирать. Обычно к “Аэрофлоту” нет вопросов».

Часть пассажиров все же предпочитает делить такие перелеты на две части — примерно по десять часов, а между ними — размяться в транзитном аэропорту. Qantas Airways придется обеспечить принципиально новый уровень комфорта, чтобы сделать экономию в несколько часов безболезненной. В любом случае дешевым такой перелет не будет. В результате успешных тестов запустить рейсы авиакомпания хочет в 2022 году.