Сервисы бронирования рискуют стать «значимыми»

Забронировать номер в отеле или купить билет на самолет россиянам может стать сложнее: под ограничения законопроекта о значимых интернет-ресурсах могут попасть любые сайты, в том числе сервисы бронирования. Все из-за размытых и неконкретных формулировок, предупреждает «Медиа-Коммуникационный Союз». Копию его отзыва приводит РБК.

Документ ограничивает работу сервисов, которые взаимодействуют с персональными данными россиян. И вводит понятие значимых интернет-ресурсов. Кто будет определять эту значимость? Подробности — в справке “Ъ FM”:

Значимыми интернет-ресурсами будут считать сайты, информационные системы или компьютерные программы, если те позволяют их владельцу собирать информацию о российских пользователях. Определять «значимость» ресурса будет правительственная комиссия. Главное ограничение для таких сайтов заключает в структуре собственности: они могут принадлежать иностранцам лишь на 20%. Кроме того, их технические средства должны располагаться в России. А при обработке персональных данных россиян подобным ресурсам нельзя будет использовать базы данных, расположенные заграницей. Если владелец не выполнит требования, то ему запретят рекламировать себя или свои услуги, а также показывать рекламу на собственных страницах.

В одном из крупнейших сервисов бронирования Aviasales “Ъ FM” отказались комментировать ситуацию. В Biletix заявили, что нужно дождаться по крайней мере первого чтения законопроекта, чтобы говорить о влиянии его конкретных формулировок. Из-за условий, которые создаст этот документ, многим компаниям придется вовсе закрыть бизнес в России, говорит обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич: «Большинство сайтов бронирования или полностью принадлежат иностранным инвесторам или как минимум частично, потому как одним российским рынком ограничиться невозможно. Действительно, россиянам придется меньше летать или летать как минимум дороже.

Все эти ограничения, по сути, предлагаются для сайтов, которые работают в России, позиционируются как российские и зарегистрированы в реестре распространителей информации. Не очень понятно, например, как этот законопроект будет работать с такими сервисами, как Facebook, Google, Microsoft, Apple и так далее. Есть два варианта. С одной стороны, на них могут просто не обращать внимания, как это делается по многим другим законам, и тогда создается странная ситуация, при которой российские компании имеют меньше возможностей привлечения инвестиций и развития, чем иностранные конкуренты. С другой стороны, рано или поздно закон начнет исполняться в полном объеме, что неминуемо приведет к блокировке на территории Российской Федерации сколь-либо популярных иностранных сайтов, в том числе в какой-то момент, возможно, и “Яндекс”, который зарегистрирован в Нидерландах».

Разработавший законопроект депутат Госдумы Антон Горелкин заявлял, что ограничения, которые вводит документ, направлены прежде всего на Mail.Ru Group и «Яндекс». Обсуждение новеллы на прошлой неделе привело к колоссальному падению капитализации последнего — более $1 млрд за день. Впрочем, как компания может обойти ограничение для иностранных инвесторов, придумали аналитики Bank of America. Они считают, что структуру собственности можно изменить за счет размытия долей. Аналитики предлагают выпустить новый класс акций — C. Схема может сработать, но осуществить ее будет непросто, отмечает генеральный директор инвестиционного партнерства Van Der Black Станислав Машагин: «Конечно, схема очень неплохая и могла бы сработать. Любое введение новых акций, а также пересмотр тех прав, которые есть у выпущенных акций, — это изменение устава, это требует общего собрания.

Соответственно, это длительная процедура, тем более для публичной компании, и займет она не меньше года, если делать все как положено. В любом случае это сложное, но выполнимое решение, отчасти из области фантастики в силу трудоемкости.

Поэтому, конечно же, все решения принимается в связи с теми бумагами, которые уже выпущены, и какими-то правилами владения и обращения с ними просто с целью экономии времени и максимального комфортного согласования с самой компанией. Ведь это влияет на деятельность компании, и любые такие долгие процедуры здесь неочевидны».

Документ раскритиковали также в Минкомсвязи, «Яндексе», ivi и «МегаФоне». В антимонопольной службе заявили, что концептуально не имеют претензий к документу. По данным источников СМИ, фракция «Единая Россия» в Госдуме склоняется к тому, чтобы поддержать новеллу. Дата первого чтения законопроекта еще не назначена.

Глеб Силко