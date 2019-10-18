Лидер Rammstein снимает в Петербурге клип к сольному проекту с участием Светланы Лободы

Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн находится в эти дни в Петербурге, где работает над съемками нового клипа для собственного сольного проекта. По данным “Ъ-СПб”, он прилетел в Россию еще 11 октября и остановился в отеле Kempinski на набережной реки Мойки.

В числе участников проекта значится украинская певица, экс-солистка группы «ВИА Гра», которая в ночь на 18 октября выложила в Instagram фото с Тиллем Линдеманном с совместного празднования дня своего рождения.

Ранее в СМИ появилась информация, что менеджер лидера Rammstein Анар Рейбанд подрался с пожилым охранником на пристани у Адмиралтейства.

“Ъ-СПб” писал, что в последний раз Тилль Линдеманн приезжал в Петербург в августе этого года, когда вместе с группой Rammstein дал концерт на «Газпром Арене».