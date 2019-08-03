Группа Rammstein выступила в Петербурге

В Санкт – Петербурге 2 августа состоялся концерт немецкой группы Rammstein. Площадкой для шоу стала «Газпром Арена» на Крестовском острове.

На рок – концерт с пиротехническим шоу пришли 60 тыс. зрителей. Музыканты представили как композиции из нового альбома, так и уже ставшие хитами ранее созданные произведения.

Примечательно, что перед концертом музыканты посетили Эрмитаж, побывали на «Авроре», а лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн совершил полет на вертолете над центром Петербурга. Ранее Rammstein выступили в Москве.