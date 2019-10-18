Власти Эквадора заявили о «российском следе» в протестах в стране

Генпрокуратура Эквадора проверит, могли ли другие страны повлиять на проходящие в стране массовые протесты, заявила глава эквадорского МВД Мария Паула Рома. По ее словам, есть информация, что для размещения антиправительственных заявлений в интернете использовались, в частности, IP-адреса из России. Беспорядке в Эквадоре начались в начале октября, причиной послужило решение властей отменить субсидии на топливо, из-за чего цены выросли на 120%. В ходе протестов пострадали более 1,3 тыс. человек.

Глава МВД Эквадора рассказала, что власти хотят установить, была ли какая-то договоренность между разными общественными лидерами и группами, которые устраивали беспорядки. «Я надеюсь, что в ближайшие дни расследование, которое проводит прокуратура, прояснит уровень согласованности между различными социальными слоями, местными и федеральными властями, а также силами, которые находятся за пределами Эквадора. Основные показатели в соцсетях свидетельствуют, что атаки против правительства (Эквадора.— “Ъ”) шли из Венесуэлы, у некоторых были IP-адреса из России»,— сказала госпожа Рома в интервью изданию El Comercio.

По мнению министра, протесты были попыткой дестабилизировать ситуацию в стране. «Это было попыткой переворота, но не со стороны политических партий. Были сотни людей, нападающих на военных, нефтяные скважины, водохранилища, объекты связи, СМИ. Все происходило по военному сценарию»,— отметила Мария Паула Рома.

Напомним, во время беспорядков и столкновений протестующих с полицией в Эквадоре погибли семь человек. Президент страны Ленин Морено предложил лидерам протестов — представителям коренных национальностей Эквадора — провести переговоры и заключить соглашение. 14 октября представители эквадорских национальностей согласились прекратить протесты.