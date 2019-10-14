7 человек погибли, более тысячи пострадали в беспорядках в Эквадоре

В результате протестов, продолжающихся в Эквадоре с начала октября, погибли семь человек, 1340 получили ранения, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в регионе. Из-за беспорядков в стране введен режим чрезвычайнго положения.

Ecuador's president and indigenous leaders are to hold talks after days of violent protests over austerity measures introduced to obtain an IMF loanhttps://t.co/mSoardOERv



?? Martin Bernetti pic.twitter.com/LnhqTuwBDG — AFP news agency (@AFP) 14 октября 2019 г.

Как заявили в представительстве ООН в стране, переговоры, запланированные на воскресенье между правительством и протестующими, отложены на неопределенный срок. Инициатором переговоров выступил президент страны Ленин Морено.

Напомним, причиной вспыхнувших протестов стало решение президента отменить субсидии на дизельное топливо и бензин. В результате цены в стране резко выросли на 120%. Генпрокуратура Эквадора начала применять статью «терроризм» по отношению к протестующим, портящим госсобственность и действия которых угрожают жизням людей.