Следователей просят соблюдать очередь

Федеральная палата адвокатов (ФПА) попросила омбудсмена Татьяну Москалькову решить проблему доступа защитников в СИЗО. Адвокаты жалуются, что в изоляторах не хватает переговорных кабинетов, поэтому им приходится много часов ждать встречи с арестованными клиентами, да еще и пропускать следователей вне очереди. Кроме того, во многих СИЗО адвокатам не разрешают использовать на встречах ноутбуки и планшеты, хотя прямого запрета на это в законодательстве нет. В ФСИН пока не готовы комментировать претензии юристов.

Президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко рассказал “Ъ”, что с августа по октябрь палата проводила опрос о нарушении прав стороны защиты в СИЗО, в котором приняли участие 726 адвокатов из 64 регионов. «Цель этого исследования — установить истинный масштаб проблемы недопуска адвокатов в изоляторы,— сказал господин Пилипенко.— Мы совершенно точно знаем, что есть регионы, где проблема носит критический характер. Там адвокаты вынуждены дежурить по ночам, записываться в электронную очередь, но, несмотря на это, не могут попасть к своим подзащитным вовремя. Вместе с тем есть регионы, в которых такой проблемы нет, например, в Сахалинской области. Для комплексного решения проблемы требуется понять, в каких регионах она проявляется и каковы ее причины».

Участники опроса подтвердили, что им необходимо регулярно встречаться с доверителями, находящимися в СИЗО: 38% адвокатов посещают изолятор два-три раза в месяц, 20% — раз в неделю, 8% — два-три раза в неделю. Но на практике попасть на такую встречу очень сложно — из-за нехватки переговорных помещений в СИЗО адвокатам приходится долго ждать своей очереди: у 38% опрошенных это занимает обычно около часа, у 24% — два часа, а 10% защитников регулярно проводят в очереди около трех часов.

В качестве негативного примера ФПА указывает на столичное СИЗО-2 («Лефортово», содержится порядка 200 арестованных), где всего семь переговорных кабинетов, которыми пользуются и адвокаты, и правоохранители.

При этом во многих СИЗО следователей пропускают в переговорные вне очереди, что увеличивает время ожидания адвокатов. Другая серьезная проблема, о которой заявили участники опроса,— прописанный во внутренних правилах СИЗО запрет использовать цифровую технику на встречах адвокатов с арестованными.

Изучив результаты опроса, ФПА направила пакет предложений в межведомственную рабочую группу при уполномоченном по правам человека Татьяне Москальковой. Прежде всего ФПА считает необходимым, чтобы Госдума рассмотрела законопроект о введении уголовной ответственности за воспрепятствование адвокатской деятельности (был разработан Госсобранием Башкирии). Чтобы разгрузить очереди, участники опроса предложили организовать во всех СИЗО страны систему электронной записи адвокатов, а также открыть «экспресс-кабинеты» для кратких встреч продолжительностью до 60 минут. Адвокаты также посчитали возможным увеличить «часы посещения» подзащитных в СИЗО — с 9:00 до 22:00 в будни и выходные.

Проблему прохода «вне очереди» ФПА предлагает решить введением законодательного запрета на «посещение следователями и оперативными сотрудниками лиц, содержащихся в следственном изоляторе, в отсутствие защитника».

Кроме того, палата предлагает «ввести в законодательство прямое разрешение» на пронос и использование адвокатом фотоаппаратов, видео- и аудиотехники, ноутбуков и телефонов. В заключение ФПА просит Татьяну Москалькову «предложить Минюсту и ФСИН создать в каждом субъекте временные комиссии для определения конкретных проблем по каждому изолятору». В состав таких комиссий обязательно должны входить представители Минюста, региональных адвокатских палат и члены ОНК. «Мы считаем очень важным, что Татьяна Москалькова обеспокоена соблюдением прав граждан на защиту и получение квалифицированной юридической помощи,— сказал господин Пилипенко.— Мы рассчитываем, что проблема будет решаться ведомствами по существу, в том числе при помощи сведений, полученных непосредственно от адвокатов».

«Проблемы с доступом адвокатов к доверителям возникают не только в СИЗО, но и в учреждениях уголовно-исполнительной системы»,— рассказала “Ъ” юрист фонда «Русь сидящая» Ольга Подоплелова. По ее словам, конкретные примеры можно увидеть на интерактивной «Карте нарушений прав адвокатов со стороны сотрудников учреждений ФСИН», которую летом запустил Институт права и публичной политики совместно с Data Lawyer. «Из отзывов видно, что сотрудники ФСИН используют массу надуманных оснований, когда хотят не допустить адвоката к доверителю,— говорит госпожа Подоплелова.— Адвокаты рассказывают, как их не пропускают в связи с предполагаемыми карантинами, как требуют повторно выписать ордер или заявляют о якобы отказе доверителей от помощи. Проблемы есть и с другими аспектами работы в колониях — это и конфиденциальность общения, и досмотры адвокатов на выходе. В этом плане потенциал для исследования не исчерпан, и ситуация также требует реакции со стороны адвокатского сообщества».

“Ъ” попросил ФСИН РФ прокомментировать предложения Федеральной палаты адвокатов; ведомство пообещало предоставить развернутый комментарий позже. Отметим, что в 2018 году Минюст официально выступил против создания «экспресс-кабинетов» для коротких переговоров, указав, что «Закон о содержании под стражей» запрещает ограничивать время встречи с защитником.

Александр Черных