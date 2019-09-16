Почти 50 тыс. рабочих заводов General Motors участвуют в забастовке

Один из крупнейших профсоюзов США — Объединенный профсоюз автомобильных рабочих (United Automobile Workers — UAW) — объявил о начале бессрочной забастовки работников General Motors с полуночи 16 сентября. На работу не вышли почти 50 тыс. рабочих на 31 заводе GM в США. Это крупнейшая организованная профсоюзами акция протеста с 2007 года, когда в GM бастовали 73 тыс. рабочих.

Ранее профсоюз, в который также входят рабочие Ford и Chrysler (входит в Fiat Chrysler Automobiles, FCA), получил от своих членов полномочия для объявления забастовки в ходе предстоящих переговоров по новым трудовым контрактам. Пакет договоренностей по трудовым контрактам рабочих истек 14 сентября.

Условия нового четырехлетнего трудового контракта, а также закрытие четырех заводов GM на протяжении нескольких недель обсуждали представители UAW и GM. Профсоюз добивается повышения зарплат, участия рабочих в прибыли компании, отмены решения о закрытии заводов и обеспечения этих заводов новыми заказами и т. п. «Мы боремся за более высокую зарплату, доступное и качественное здравоохранение, гарантии занятости, а GM отказывается поставить работящих американцев выше своих рекордных прибылей в $35 млрд, полученных в Северной Америке за последние три года»,— говорится в письме вице-президента UAW Терри Диттеса.

На фоне начавшейся забастовки стороны продолжают переговоры.

Алена Миклашевская