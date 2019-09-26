Возбуждено дело в отношении заключенных колонии Соликамска, которые издевались над другим осужденным

В СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении двух осужденных, отбывающих наказание в ФКУ «ИК-9 ГУФСИН России по Пермскому краю». Как сообщает сайт ведомства, они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. а ч.2 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшему, совершенные группой лиц). По версии следствия, 22 декабря двое заключенных 1986 и 1990 года рождения в жилой секции отряда ИК-9 совершили насильственные действия сексуального характера в отношении другого осужденного.

Ранее на сайте gulagu.net появился ролик, в котором несколько человек сначала избили, а затем совершили преступления против половой свободы осужденного по фамилии Сергеев. По одной из версий, потерпевший отказался платить взятки и дань оперативникам колонии, отказался подписывать явки с повинными. Как сообщает СУ СКР, в рамках доследственной проверки будет дана действиям должностных лиц исправительного учреждения, в компетенцию которых входит обеспечение соблюдения режима отбывания наказания осужденными. Свою проверку провела прокуратура Пермского края, которая внесла представление руководителю ГУФСИН по региону. Также в ИК-9 сейчас работает комиссия центрального аппарата ФСИН.