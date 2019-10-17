Роста в промышленности нет и не предвидится

Данные Росстата о росте промышленного производства на 3% в сентябре после роста на 2,9% в августе 2019 года Минэкономики вчера сопроводило комментарием о том, что «промышленное производство четвертый месяц подряд демонстрирует устойчивый рост темпом около 3%». В череде случайных факторов, обеспечивающих формальное ускорение годового роста выпуска в сентябре, обнаруживаются низкая база сентября 2018 года и дополнительный рабочий день в сентябре 2019 года. По оценке Минэкономики, исключение календарного эффекта снижает годовой рост выпуска обработки в сентябре на 0,4 процентного пункта, до 2,3% против 3,4% в августе (в нем было, напротив, одним рабочим днем меньше). По расчетам же ЦМАКП, устранение календарности снижает общий годовой рост промпроизводства в августе до 2,7%, а в сентябре — до 1,9%.

Между тем, исходя из оценок самого Росстата, роста промышленного выпуска в 2019 году почти не было. Его среднемесячная динамика с учетом сезонности составляла 0,3% в первом квартале, 0,5% во втором квартале и 0% — в третьем. В ЦМАКП считают, что динамика была обратной: 0% в первом, 0,2% во втором и 0,3% в третьем кварталах. В четвертом — улучшений не предвидится. «С учетом слабой динамики индексов PMI и сохранения действия договоренностей ОПЕК+ об ограничении добычи ожидается снижение темпов роста промышленного производства в четвертом квартале 2019 года до уровня 1,2–1,5% год к году»,— ожидают в Минэкономики.

Подтверждение этих ожиданий самой промышленностью обнаруживается в первых октябрьских конъюнктурных опросах ИЭП имени Егора Гайдара: все составляющие индекса промышленного оптимизма показали синхронное ухудшение. Это позволяет авторам исследования заключить, что «выход из затяжной стагнации откладывается на 2020–2021 годы». В октябре балансы планов выпуска российской промышленности потеряли еще 3 пункта и опустились до худших значений года. Ожидаемые изменения продаж из положительных впервые в 2019 году стали отрицательными, прогнозы изменения занятости тоже ушли в минус. В результате индекс прогнозов спроса в промышленности рухнул сразу на 5 пунктов, достигнув нулевой линии, чего не наблюдалось с 2016 года, устранение сезонных и случайных колебаний индикатора (см. график) делает это еще более очевидным.

Алексей Шаповалов