Apple заговорила с бизнесом

Компания Apple нашла первого партнера в России для инструмента Business Chat, позволяющего компаниям общаться с клиентами через iMessage. Им выступила платформа Webim, а первым бизнесом, подключившимся к Business Chat, стал торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Ривьера» в Москве. Инструмент Apple не конкурирует с традиционными мессенджерами и может заинтересовать бизнес, но его аудитория ограничена пользователями iOS и macOS, отмечают аналитики.

Webim подключила к своей платформе онлайн-обслуживания клиентов Business Chat от Apple, став авторизованным партнером и вендором корпорации, рассказала “Ъ” представитель российской компании. Первым Business Chat в России начал использовать ТРЦ «Ривьера», сообщила она и подтвердил директор по цифровым технологиям «Ривьеры» Максим Наумов. В Apple воздержались от комментариев, на сайте корпорации Webim указана в списке партнеров.

Business Chat от Apple был анонсирован в 2017 году, на его странице указано, что продукт пока находится в бета-версии. Он позволяет компаниям общаться с клиентами через iMessage на iPhone, iPad, Mac и Apple Watch, поддерживает отправку медиавложений, выбор времени для записи на услугу и покупки через Apple Pay. С Business Chat в мире уже работают Burberry, Credit Suisse, Hilton, T-Mobile и Vodafone.

Вендор не платит Apple за ее инструмент, а затраты конечного клиента включают средства на разработку и лицензию вендора: в данном случае «Ривьера» платила за лицензию Webim. «Мы рассказываем пользователям о наших магазинах и акциях. Условный маникюрный салон смог бы через Business Chat предлагать запись, а пиццерия — продавать пиццу с оплатой через Apple Pay»,— рассказал Максим Наумов. По его словам, ТРЦ работает с Business Chat уже месяц, сейчас туда приходит около 20% обращений клиентов. Еще 75% идут через сайт «Ривьеры», а примерно 5% — через «Яндекс.Диалоги».

Решение «Яндекса» работает через виджет в поисковой выдаче у строки, ведущей на сайт компании. По собственным данным, его используют 86 тыс. компаний. Инструменты для общения бизнеса и клиента также есть в WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Viber с 2016 года внедрил функцию бизнес-сообщений, через партнеров к инструменту уже подключены несколько сотен компаний, сообщила вице-президент по прибыли Viber Кристина Констандаке. Также у мессенджера есть чат-боты, через которые пользователь может коммуницировать с брендом, добавили в компании.

Business Chat преследует цель интеграции в единую экосистему Apple с картами, голосовым ассистентом и платежами, рассуждает директор технологической практики в риск-консалтинге KPMG в России и СНГ Сергей Вихарев. По его мнению, он не будет напрямую конкурировать с классическими мессенджерами, так как предполагает иную механику использования, которая не требует дополнительного приложения, и больший функционал. Бизнесу будет интересен еще один канал коммуникации с аудиторией, который может нарастить продажи, но распространение Business Chat будет ограничено устройствами на базе iOS и macOS, добавляет господин Вихарев.

В начале октября среди мобильных пользователей рунета было 23% владельцев устройств на iOS, а среди десктопных — 2,45% на MacOS, следует из данных «Яндекс.Метрики». iMessage есть на смартфонах 16% россиян, но индекс использования у него низкий, указывал в сентябре Deloitte.

Дмитрий Шестоперов, Владислав Новый