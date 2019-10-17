Бургеры больше супермаркетов

АПХ «Мираторг» планирует расширить собственную сеть бургерных «Бургер & Фрайс». Если сейчас точки сети размещаются при магазинах, то теперь планируется открыть самостоятельные заведения. Сегмент бургерных перенасыщен, а «Бургер & Фрайс» может стать конкурентом сети #Farш, развиваемой «Мираторгом» совместно с Аркадием Новиковым, предупреждают эксперты.

О планах «Мираторга» развивать бургерные «Бургер & Фрайс» отдельно от собственных супермаркетов и мясных лавок, рассказал источник “Ъ”, близкий к холдингу. По данным компании, сейчас сеть насчитывает 12 заведений в Москве и Подмосковье, по одному — в Воронеже и Брянске, три из них уже размещаются в отдельных помещениях. По словам собеседника “Ъ”, за три года сеть планируется расширить до 60 точек в Москве и регионах. Примерная площадь бургерной на 40 посадочных мест — 110 кв. м. Исполнительный директор Restcon Андрей Петраков оценивает открытие одной такой точки в 10–12 млн руб. Общий объем инвестиций может составить до 600 млн руб. В «Мираторге» не ответили на запрос “Ъ”.

«Мираторг» Виктора и Александра Линников — один из крупнейших российских производителей говядины, свинины, мяса птицы и пр. Помимо «Бургер & Фрайс» холдингу совместно с ресторатором Аркадием Новиковым принадлежит сеть #Farш (в Москве открыто 15 точек). По оценкам Infoline, выручка холдинга в 2018 году сократилась на 0,5%, до 111,6 млрд руб. без НДС.

О запуске сети «Бургер & Фрайс» «Мираторг» объявил в 2017 году. Изначально заведения открывались при одноименных супермаркетах и мясных лавках холдинга. Развивая бургерные как отдельный формат, компания сможет строить более гибкую политику за счет помещений меньшей площади, считает директор направления стрит-ритейла Knight Frank Виктория Камлюк. По ее мнению, за три года можно подобрать оптимальные размещения для всех запланированных заведений.

По словам другого собеседника “Ъ”, «Мираторг» будет открывать новые точки, если найдет помещения с хорошим расположением и оптимальными ставками арены. В основном бургерные рассматривают локации с высоким пешеходным трафиком, с транспортной доступностью, говорит замдиректора департамента стрит-ритейла Colliers International Лариса Еремина. Виктория Камлюк добавляет, что, как правило, такие помещения располагаются в административных зданиях: в жилых домах сложно будет согласовать вытяжку.

Конкурент «Мираторга» на российском рынке мраморной говядины ГК «Заречное» (бренд «Праймбиф») Сергея Ниценко также развивает собственное направление HoReCa. В Москве под вывеской «Праймбиф бар» работают две точки на Даниловском и Усачевском рынках, корнер в фуд-корте Streat, ресторан в «Москва-Сити» и пр. В августе стало известно о запуске франшизы: за три года планировалось открыть около 70 новых заведений. Директор по развитию «Праймбиф бара» Стива Аралов говорит, что пока продано три франшизы.

Рынок Москвы уже переполнен бургерными, считает Лариса Еремина. А «Бургер & Фрайс» придется конкурировать и с другой сетью «Мираторга», которую холдинг развивает совместно с ресторатором Аркадием Новиковым — #Farш, прогнозирует Андрей Петраков. В целом он согласен, что пик популярности таких заведений прошел и потребитель относится к ним спокойнее.

Алексей Полухин