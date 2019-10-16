Еврокомиссия приняла меры против Broadcom до завершения антимонопольного расследования

Европейская комиссия, ведущая антимонопольное расследование в отношении американского производителя микрочипов Broadcom, решила применить против компании превентивные меры. Регулятор распорядился, чтобы компания отменила условие шести соглашений с производителями телевизоров и модемов, согласно которому они обязаны закупать микрочипы только у Broadcom. При этом в заявлении Еврокомиссии отмечается, что американский производитель может изложить свою точку зрения антимонопольному органу ЕС и обратиться в европейские суды с апелляцией.

Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Broadcom в прошлом году. А летом этого года она получила сообщения, что американский поставщик микрочипов прописывал в соглашениях со своими клиентами условие, согласно которому те не могут приобретать оборудование у других компаний. Начав изучать это дело, Еврокомиссия пришла к предварительному выводу, что подобная практика является нарушением принципа свободной конкуренции. Регулятор продолжит свое расследование, которое может продлиться не один год. Но чтобы защитить рынок от незаконной практики Broadcom, ЕК решила ввести ограничения против компании уже сейчас, к подобной мере она прибегла впервые за 18 лет.

Распоряжение Еврокомиссии вступает в силу немедленно, а у производителя будет 30 дней на выполнение требования регулятора. Запрет на эксклюзивные контракты будет действовать три года.

Кирилл Сарханянц