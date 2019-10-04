Кадастру набивают цену

С 1 января 2020 года в Свердловской области изменится налог на имущество физлиц и организаций. Это связано с переоценкой кадастровой стоимости в рамках всероссийской программы. На Урале кадастровая стоимость зданий увеличится на 4,85%, стоимость жилых помещений — почти на 30%, нежилых — на 80%. Предполагается, что новый порядок снизит налоги для физлиц, но для ряда торговых центров рост может составить десятки миллионов рублей.



Об изменении кадастровой стоимости недвижимости в Свердловской области представители регионального Центра кадастровой оценки рассказали на пресс-конференции в четверг. Переоценка прошла в рамках всероссийского перехода к новой системе налогообложения от кадастровой стоимости и завершилась в августе. В начале октября будет опубликован приказ регионального министра по управлению госимуществом, утверждающий новую оценку, однако изменения вступят в силу только с 1 января.

По данным заместителя директора центра Елены Топал, всего было оценено более 3,2 млн объектов. Совокупно по Свердловской области кадастровая стоимость зданий увеличилась на 4,85% по сравнению с предыдущей оценкой. При этом стоимость жилых помещений выросла почти на 30%, нежилых — на 80%. «По новым правилам от кадастровой стоимости будет исчисляться налог на имущество физических лиц, а также организаций, чье имущество включено в соответствующий ежегодно утверждаемый министерством перечень. На 2020 год такой перечень содержит 347 объектов»,— уточнила первый заместитель министра по управлению госимуществом области Елена Николаева.

Механизм начисления налога для физлиц изменится: ранее он зависел от инвентаризационной стоимости или не начислялся вообще для зданий, сданных в эксплуатацию после 2013 года (10% от общего объема зданий). Применялась налоговая ставка 0,1% при стоимости имущества до 300 тыс. руб., 0,25% при стоимости 300–500 тыс. руб. и 2,5 тыс. руб. плюс 1% от превышения для имущества дороже 500 тыс. руб. Также применялся коэффициент-дефлятор. «Есть примеры, когда налоговая плата была порядка 20 тыс. руб., сейчас она будет порядка или ниже 10 тыс. руб.,— полагает госпожа Топал.— Ставка составит 0,1–0,3% (ее устанавливает муниципалитет) за минусом налоговых вычетов и понижающих коэффициентов: 10 кв.м — для комнаты, 20 кв.м — для квартиры и 50 кв.м — для жилого дома». Кроме того, рост налога не может превышать 10%.

Для объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость, ставка с 2017 года составляет 2%.

В целом, полагают власти, теперь кадастровая стоимость станет «ровнее». «Если раньше на те же “пятитысячники” (торговые и административные центры площадью 5 тыс. кв.м) можно было увидеть стоимость в районе 1 руб. или 112 тыс. руб. за кв.м, то сейчас такого не будет. Все будет ровно, около 40 тыс. руб. за кв.м»,— пояснила госпожа Топал.

Представители бизнес-сообщества не разделяют оптимизма чиновников. «Действительно, многие прежние кадастровые стоимости не соответствовали рыночной ситуации. Но бизнес не готов к такому резкому переходу от 10 тыс. руб. к 50 тыс. руб. за 1 кв.м, когда покупательская способность сильно упала. Есть примеры, где ставка увеличивается вместе с налогом в семь раз. И сумма налога будет в себестоимости товаров, которые реализуются на этих площадях»,— пояснил член совета Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Сергей Козлов. Он привел пример ТЦ «Радуга-Парк», где после переоценки сумма годового налога с 14 млн руб. вырастет до 92 млн руб., и ТЦ «Гранат», где с 8,8 млн руб. налог возрастет до 25,7 млн руб.

Застройщики готовы обратиться к главе региона Евгению Куйвашеву, чтобы добиться переходного периода с пониженной ставкой. Кроме того, они предлагают ввести в регионе налоговые льготы для социального бизнеса: для спортивных, медицинских и прочих сооружений.

По словам госпожи Николаевой, сейчас правительство региона прорабатывает вопрос о снижении ставки для организаций. Принять решение планируется до конца года. Впрочем, власти настаивают: нынешняя кадастровая стоимость многих торговых центров не соответствовала рыночной.

Анна Лапина