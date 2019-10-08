Дума Екатеринбурга установит дифференцированную ставку налога на недвижимость физлиц

Депутаты думы Екатеринбурга в ходе заседания во вторник предложили установить дифференцированную ставку по налогу на недвижимое имущество для физических лиц, передает корреспондент “Ъ-Урал”. Речь идет о новой системе налогообложения от кадастровой стоимости объектов, которая начнет действовать с 1 января 2020 года. Ранее налог для физлиц зависел от инвентаризационной стоимости или не начислялся вообще для зданий, сданных в эксплуатацию после 2013 года (10% от общего объема зданий).

Теперь ставка составит 0,1-0,3% в зависимости от стоимости недвижимости. Максимальную ставку 0,3% установят для жилых домов стоимостью от 6 млн до 300 млн руб., для квартир от 6 до 300 млн руб., для комнат от 2,5 до 3,5 млн руб. и для недостроенных жилых домов. На 0,5% ниже — 0,25% составит ставка для квартир от 4 до 6 млн руб. Ставка 0,2% — для домов от 3 млн до 6 млн руб., квартир от 3 до 4 млн руб. и комнат от 1,5 до 2,5 млн руб. На комнаты стоимостью от 1 млн до 1,5 млн руб. и жилые дома стоимостью до 3 млн руб. налог будет начисляться по ставке 0,15%. 0,1% составит ставка для квартир до 3 млн руб., комнат до 1 млн руб., а также для гаражей и машиномест.

Кроме того, при новой системе будут действовать налоговые вычеты: 10 кв. м — для комнаты, 20 кв. м — для квартиры и 50 кв. м — для жилого дома. Для недвижимого комплекса зданий, зарегистрированного как единый объект, налоговый вычет в сумме составит 1 млн руб. Эти вычеты и послужили причиной введения дифференцированной ставки, сообщили представители мэрии, поскольку установление одной ставки — минимальной или максимальной — может «привести к нежелательным последствиям». «При ставке 0,1% муниципальный бюджет будет не добирать порядка 200 млн руб. При максимальной ставке 0,3% отчисления в бюджет увеличатся на 890 млн руб., но это будет большая налоговая нагрузка на население»,— отметила замглавы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Марина Андрусь.

Подробнее о том, как в Свердловской области с 2020 года изменится налог на недвижимость — в материале “Ъ-Урал” «Кадастру набивают цену»