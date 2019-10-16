Магазины на топчане

Рынок «магазинов на диване» переживает кризис на фоне снижения покупательской способности населения. По итогам провального по продажам летнего сезона такие каналы активизировали переговоры с операторами платного ТВ о снижении выплат за вещание в их сетях. Но крупные операторы считают нынешние условия «взаимовыгодными».

Ряд российских каналов-телемагазинов обратились к операторам платного ТВ о снижении закрепленных в договорах сумм вознаграждения за вещание в их сетях, рассказал “Ъ” собеседник, близкий к одному из крупных операторов. По его словам, каналы, в частности, апеллируют к тому факту, что их продажи в мае—августе 2019 года стали самыми низкими за последние пять лет.

Подобные переговоры ведутся регулярно, но особой активности достигли в 2019 году, подтвердил “Ъ” руководитель ТВ-дистрибуции Shop & Show Сергей Крестьянкин. Он связывает это с усилением конкуренции между телемагазинами, которой пользуются операторы, устраивая «закрытые аукционы на продажу кнопки». «На наш взгляд, это краткосрочная, но крайне недальновидная стратегия операторов получить деньги здесь и сейчас. Снижение платежей неизбежно, так как сейчас стоимость за абонента нерентабельна во многих сетях»,— утверждает он.

«Мы тщательно отслеживаем прибыльность операторов, поэтому переговоры о снижении или повышении вознаграждений ведутся постоянно. Операторы, как правило, идут нам навстречу»,— говорит исполнительный директор «Топшоп ТВ» (телеканалы Top Shop TV и TV Mall) Евгения Черникова.

Переговоры между телемагазинами и операторами о снижении вознаграждения активизировались осенью, уточняет заместитель гендиректора HSR24 Кирилл Фролов. Продажи в традиционно низком летнем сезоне в 2019 году просели к предыдущему году на 20–30%, оценивает он, но это не единственная причина.

Некоторые операторы завышают оценки своей абонентской базы на фоне ее оттока, уверен господин Фролов. Кроме того, телемагазины стремятся заложить риск ухода абонентов платного ТВ в связи с переходом на эфирное цифровое вещание. Как прогнозировали в J'son & Partners Consulting, число абонентов платного ТВ в России начнет сокращаться уже с 2020 года.

По оценке Кирилла Фролова, оборот российского рынка телемагазинов без учета интернета и каталогов составляет около 60–80 млрд руб. в год, по итогам 2019 года падение может достигнуть 15%. Основная причина — снижение покупательской способности. «Если в 2014–2015 году люди покупали товары не первой необходимости, то сейчас покупают то, без чего не могут обойтись, и то, что позволит сэкономить»,— поясняет господин Фролов.

Повлияла и конкуренция с интернет-гигантами вроде AliExpress, «зачастую предлагающего тот же ассортимент, только существенно дешевле», полагает главный редактор портала «Кабельщик» Яна Бельская. Она отмечает, что многие телемагазины ушли с рынка за последние несколько лет: в 2014 году вещание в телесетях прекратил канал «Уютный», в 2017-м — IQ Shop, в 2018-м — TV Sale и «Ювелирочка мода», в 2019-м — «Бум-ТВ» (о его банкротстве “Ъ” писал 5 марта).

Платежи каналов операторам, по словам участников рынка, зависят от договоренностей и сильно разнятся. Например, TV Sale в 2017 году платил «Триколору» 3 млн руб. в месяц, следует из информации в картотеке арбитражного суда.

Операторам известно о проблемах телемагазинов. «Мы регулярно ведем переговоры о размере вознаграждения, стоимости услуг или контента при заключении или пролонгации договоров»,— подтверждает представитель «НТВ-Плюс». Он согласен, что бизнес телемагазинов «переживает не самые лучшие времена». «Рынок телемагазинов действительно испытывает падение доходов. Это обусловлено снижением покупательского спроса и сезонностью»,— говорит заместитель директора департамента телеком-услуг «Ориона» Андрей Труфанов. Вопрос о переговорах там не комментируют. В «Вымпелкоме» утверждают, что находятся «в постоянном диалоге по поиску взаимовыгодных партнерских условий» с телемагазинами. В «Триколоре» на запрос не ответили, в «ЭР-Телекоме» и МТС отказались от комментариев.

Идти навстречу каналам готовы не все. В «Ростелекоме» заявили, что считают текущие условия сотрудничества с телемагазинами обоснованными и взаимовыгодными, «учитывая масштаб ТВ-сегмента компании». Там подчеркивают, что абонентская база платного ТВ у «Ростелекома» продолжает расти.

Валерия Лебедева