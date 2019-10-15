Google представил четвертый Pixel

Компания Google на презентации в Нью-Йорке показала новые устройства. Среди них — смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL, вторая версия беспроводных наушников Pixel Buds и ноутбук Pixelbook Go. Смартфоны поступят в продажу в США уже 24 октября, в Россию они традиционно не поставляются по официальным каналам.

Компания Google в ходе презентации в Нью-Йорке 15 октября представила новые смартфоны — Pixel 4 и Pixel 4 XL. Как и в случае с прошлыми моделями устройств, изображения и детали о Pixel утекли в сеть задолго до его официальной презентации.

Google добавила устройству вторую камеру на задней панели и встроила мини-радар Project Soli для управления смартфоном жестами.

Компания заявляет, что ей удалось сделать самое быстрое распознавание лиц в смартфоне. При этом новые версии Pixel лишились датчика отпечатков пальцев. В США устройства поступят в продажу с 24 октября, ценник стартует от $799 (50,7 тыс. руб. по нынешнему курсу). В Россию Google официально не поставляет свои смартфоны, но они традиционно доступны по каналам параллельного импорта.

Технические характеристики у устройств следующие:

дисплей с частотой обновления 90 Гц и диагональю 5,7 дюйма у Pixel 4 и 6,3 дюйма у Pixel 4 XL;

процессор Snapdragon 855;

6 Гб оперативной памяти;

64 Гб или 128 Гб встроенной памяти;

аккумулятор на 2800 мАч или 3700 мАч.

Отдельное внимание Google уделила возможностям двойной камеры. К основной на 12 Мп добавился модуль на 16 Мп. Также камера поддерживает суперзум и технологию Live HDR+. HDR+ позволяет складывать несколько фотографий в одну для лучшего качества. В Pixel 4 технология работает в режиме реального времени, что позволяет сразу увидеть, каким будет снимок.

Google также анонсировала новую версию ноутбука. Pixelbook Go поступит в продажу в черном и розовом цвете по цене от $649. Объем встроенной и оперативной памяти в модели варьируется от 64 Гб до 256 Гб и от 8 Гб до 16 Гб соответственно. Устройство работает на собственной операционной системе Google ChromeOS. Для предзаказа доступна только черная модель, дата поступления в продажу не уточняется.

Спустя два года компания показала и вторую версию полностью беспроводных (true wireless) наушников Pixel Buds 2. Наушники, аналогично первой версии, получили встроенного голосового ассистента Google. Аксессуар может проигрывать музыку пять часов, а вместе с кейсом зарядки хватает на 24 часа. Google уверяет, что наушники могут держать связь на расстоянии примерно до 90 м от смартфона. Pixel Buds 2 поступят в продажу в 2020 году по цене $179 (около 11,5 тыс. руб. по нынешнему курсу), точная дата не уточняется. Для сравнения: представленные в конце сентября беспроводные наушники от Amazon (также со встроенным голосовым помощником) Echo Buds будут стоить $130 (8,4 тыс. руб.), Galaxy Buds от Samsung в официальной рознице стоят 10 тыс. руб., а AirPods от Apple — 13,5 тыс. руб.

Дмитрий Шестоперов