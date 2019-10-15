Эрмитаж готовит серию соглашений о сотрудничестве с Саудовской Аравией

Эрмитаж планирует помогать Саудовской Аравии в развитии музейного дела, рассказал “Ъ” директор музея Михаил Пиотровский.

«У нас будет целая серия соглашений, сейчас они в стадии обсуждения,— сказал господин Пиотровский.— Стратегия развития Саудовской Аравии Vision 2030 подразумевает в том числе музейный бум, и мы в этот бум планируем включаться».

В планах — организация выставок самых разных форматов, обучение музейному делу. «Эрмитаж — музей, который модернизировал Россию. Для Саудовской Аравии, которая стоит сейчас на пути трансформации, этот опыт очень подходит»,— сказал он.

Михаил Пиотровский отметил, что музейное сотрудничество уже началось. Так, международная выставка современного искусства, открывшаяся в Эр-Рияде во время визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию при поддержке Российского фонда прямых инвестиций, летом этого года впервые выставлялась в Главном штабе Государственного Эрмитажа.

Одним из важнейших направлений сотрудничества станет археология. «У Саудовской Аравии потрясающая археология. Мы заинтересованы в совместных исследованиях. Речь не о раскопках, а о том, как представить миру, что уже накопано. Нужно показать это не в виде экзотики для иностранного туриста, а как часть культурного наследия. Это не просто»,— пояснил Михаил Пиотровский.

Во вторник директор Эрмитажа посетит Аль-Улу — район, когда-то бывший центром Набатейского царства. 111 скальных захоронений, сделанных более 2 тыс. лет в Мадаин-Салихе, стали первым саудовским объектом, включенным в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО. По словам Михаила Пиотровского, выставка, посвященная сокровищам Аль-Улы, планируется весной следующего года в Эрмитаже.

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Накануне, 14 октября, Саудовскую Аравию с официальным визитом посетил президент РФ Владимир Путин. Он провел переговоры с саудовским королем Сальманом ибн Абдель Азиз Аль Саудом. Стороны обсудили военно-техническое сотрудничество, а также сотрудничество в области энергетики, сельского хозяйства, промышленности, культурно-гуманитарной сферы.

Подробнее о визите президента России читайте в публикации “Ъ” «Политический кречетатив».

Марианна Беленькая