В штабах и у сторонников Навального проходят обыски по делу ФБК

В штабах оппозиционера Алексея Навального в регионах с утра 15 октября проводятся обыски в рамках дела об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК), созданным политиком. Следственные мероприятия ведутся и у сторонников господина Навального. Обыски идут как минимум в 12 городах: Архангельске, Белгороде, Бийске, Ижевске, Екатеринбурге, Краснодаре, Новокузнецке, Самаре, Саратове, Уфе, Челябинске, Ярославле.

Как сообщает «МБХ-Медиа», в Архангельске обыск идет у жены эковолонтера и члена партии «Яблоко» Юрия Чеснокова, ничего не изъято. В Белгороде следственные мероприятия идут в штабе Алексея Навального.

По информации «ОВД-Инфо», в Бийске пришли с обыском к Катерине Фоменко, бывшему заму координатора штаба Алексея Навального. В Ижевске следственные действия проводятся дома у сотрудницы штаба Анастасии Синельниковой.

В Екатеринбурге полиция пришла в квартиру политолога Федора Крашенинникова. В своем Telegram-канале он рассказал, что обыск проводился из-за его бывшей жены Полины Грейсман, которая работала в штабе господина Навального. У политолога изъяли ноутбук и взяли подписку о неразглашении, он должен явиться в СКР в качестве свидетеля. Обыск прошел и у самой Полины Грейсман. Также провели обыск у бывшего координатора штаба Алексея Навального Виктора Бармина и его жены Марии Столбенко.

В Краснодаре обыск ведут в доме у бывшего координатора регионального отделения движения «Открытая Россия» (признано нежелательным в РФ) Яны Антоновой. Координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников заявил «Медиазоне», что обыск проходит без постановления суда. У девушки изъяли телефон и банковские карты.

В Новокузнецке следственные действия проводятся у Антона Волошина, бывшего координатора штаба Алексея Навального. Также обыск провели по месту прописки экс-сотрудницы кемеровского штаба Серафимы Тебенихиной.

В Самаре с обыском пришли к волонтеру штаба Алексея Навального Евгению Трубченко, о чем он сам сообщил в Facebook. В Саратове идет обыск у волонтера Анастасии Жуковой, у нее изымают технику.

В Уфе с обыском пришли в частные дома активистки Ольги Комлевой и муниципального депутата Русско-Юрмашского сельсовета Альберта Гаскарова.

В Челябинске, как сообщает «Znak.com», полиция пришла в квартиру, где прописан сотрудник и видеооператор штаба политика Юрий Прудников. Сам он в квартире не живет, там находится только его бабушка.

В Ярославле обыск идет у активиста Александра Смирнова.

Напомним, уголовное дело об отмывании денег ФБК СКР возбудил 3 августа. По версии следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года ФБК, включая его сотрудников, получил от третьих лиц «крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте». Как считает СКР, эти средства в размере около 1 млрд руб. были приобретены преступным путем. 12 сентября в рамках дела ФБК прошли обыски в штабах Алексея Навального в 40 городах.

Подробности — в публикации “Ъ” «Сторонники Алексея Навального понесли потери в технике».