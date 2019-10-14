Правительство Петербурга одобрило проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Размер доходов городской казны определен в размере 664,7 млрд рублей, расходов — 701,4 млрд рублей. Текущие расходы на социально-культурную сферу города увеличены. Дефицит составит 36,7 млрд рублей (5,2%).

Как сообщает «Фонтанка.ру», 157,6 млрд руб. будут направлены на развитие образования, 120,4 млрд руб. на здравоохранение, около 118 млрд руб. на развитие транспортной системы, более 86 млрд руб. на социальную поддержку. АИП составит 99,4 млрд руб.

Напомним, что за девять месяцев текущего года расходы адресно-инвестиционной программы в Петербурге исполнены на 43,5% или в сумме 38,8 млрд руб.

15 октября проект горбюджета будет внесен в ЗакС.