Адресно-инвестиционная программа Петербурга за девять месяцев исполнила меньше, чем наполовину

За девять месяцев текущего года расходы адресно-инвестиционной программы в Петербурге исполнены на 43,5% или в сумме 38,8 млрд рублей. Такие данные в ходе заседания правительства Петербурга представил городской комитет финансов. С учетом корректировки бюджета исполнение АИП повышается — до 62%.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры после корректировки бюджета, в свою очередь, исполнил АИП на 55,7% (14 млрд руб.), комитет по строительству — на 52,4% (6,6 млрд руб.), комитет имущественных отношений — на 45,7% (8,6%), комитет по энергетике — на 61,4% (8,8 млрд руб.).

«Есть уверенность, что АИП в этом году будут выполнены лучше, чем в прошлом»,— заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, отметив существенное отставание по освоению программ у КРТИ и комитета по строительству.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что принятые во втором чтении Заксобранием Петербурга корректировки в закон о бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предполагают уменьшение доходной части на 1,3 млрд руб. и сокращение расходной — на 3,5 млрд руб.

Яна Войцеховская