Пострадавшие от паводка в Приморье получат еще более 70 млн рублей компенсации

На выплату компенсаций пострадавшим от паводка в Приморье дополнительно направят более 70 млн руб., сообщает пресс-служба региональной администрации. Из этой суммы 42 млн руб. выделят из резервного фонда правительства РФ.

По 10 тыс. руб. будут выплачивать за затопленный дом, по 50 тыс.— за частичную и по 100 тыс. руб.— за полную утрату имущества. Деньги получат жители с постоянной пропиской. Еще около 29 млн руб. из резервного фонда администрации Приморья направят на компенсацию потери урожая в те районы, которые еще не получили деньги за частично пострадавшее имущество.

Ранее для компенсации ущерба от паводка был выделен 81 млн руб., из них пострадавшие уже получили 75 млн руб. Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил максимально оперативно выплатить все средства, а также до конца года выполнить все нужные работы по укреплению русел рек.

Напомним, с конца июля в Хабаровском крае сохраняется режим ЧС регионального характера. В Комсомольске-на-Амуре подтоплено 992 приусадебных участка и 454 подвала. В двух пунктах временного размещения остается 42 человека. Сообщалось, что уровень реки Амур в районе Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре начал снижаться. Гидрологи отмечают, что уровень реки будет падать медленно: вода может уходить вплоть до середины октября.

Подробнее о спорах в правительстве из-за компенсаций за наводнение — в публикации “Ъ”.