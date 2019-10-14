Метанол собрал инвесторов

Саудовские инвесторы 14 октября впервые подпишут обязывающее соглашение по вхождению в российский нефтехимический проект. Национальная Sabic вместе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) должны получить 50% в проекте ЕСН по строительству завода по выпуску метанола на Дальнем Востоке, вложив 7–10 млрд руб. До этого планы саудовских компаний по инвестициям в нефтегазовую отрасль РФ не уходили дальше меморандумов о взаимопонимании. Эксперты считают расположение завода ЕСН выгодным, но отмечают риски зависимости от динамики спроса на метанол в Китае.

Крупнейшая в мире нефтехимическая корпорация — саудовская Sabic — совместно с РФПИ войдет в проект группы ЕСН Григория Березкина по строительству производства метанола мощностью 1 млн тонн в Сковородино Амурской области. Соответствующее соглашение, по данным “Ъ”, будет подписано 14 октября в ходе визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию. Представитель РФПИ подтвердил эту информацию, но отказался уточнить детали. О том, что Sabic изучит участие в проекте, а РФПИ совместно с ЕСН будет представлять в нем российскую сторону, указывалось в протоколе прошедшего в июне заседания межправкомиссии РФ и Саудовской Аравии.

Источник в консорциуме инвесторов рассказал “Ъ”, что РФПИ и Sabic совместно получат до 50% в новом заводе, не уточнив распределение долей. При этом РФПИ по мандату запрещено инвестировать больше, чем привлекаемому иностранному инвестору, так что доля фонда в любом случае будет менее 25%. Стоимость проекта в ЕСН оценивали в 40–44 млрд руб. По словам собеседника “Ъ”, до 70% этой суммы, согласно стандартной практике, планируется покрыть за счет долгового финансирования. Таким образом, инвестиции ЕСН и консорциума РФПИ и Sabic в акционерный капитал могут составить по 7–10 млрд руб. В ЕСН отказались от комментариев.

Первоначально приступить к созданию завода ЕСН планировала еще в 2016 году, на базе существующего предприятия по подготовке вагонов под налив нефти, и завершить в 2019 году. Но затем сроки сдвинулись.

Как сообщал в сентябре владелец ЕСН Григорий Березкин, группа планирует начать строительство в 2020 году, запустить проект — в 2021 году. Помогать компании с привлечением финансирования будет Российский экспортный центр (РЭЦ). Кроме того, 4,9 млрд руб. ЕСН получит из федерального бюджета, сообщал летом вице-премьер Юрий Трутнев. Газ на завод в объеме около 1 млрд кубометров будет поставляться из газопровода «Сила Сибири», который проходит в непосредственной близости от завода и должен быть запущен в конце года. ЕСН уже подписала с «Газпромом» контракт на поставку газа на 25 лет. Основным рынком сбыта метанола станет Китай.

Проект ЕСН может стать первым в России в нефтегазовом секторе, куда войдут саудовские инвесторы. Помимо метанольного завода в Сковородино Sabic интересовалась дальневосточными нефтехимическими проектами «Роснефти», но от своего главного проекта — ВНХК — российская компания пока отказалась. Saudi Aramco предметно интересовалась вхождением в проект НОВАТЭКа по сжижению газа «Арктик СПГ-2», но сторонам так и не удалось договориться. В то же время 14 октября может быть заключена сделка о покупке Saudi Aramco вместе с РФПИ принадлежащих «Роснано» 30% в нефтесервисной компании «Новомет». Также совместный проект на $1,1 млрд по строительству с Saudi Aramco завода по производству каучука на территории индустриального парка «Аль-Джубайль» в Саудовской Аравии рассматривает СИБУР.

Директор практики «Газ и химия» VYGON Consulting Дмитрий Акишин отмечает, что Китай остается основным потребителем метанола в мире, формируя около 50% глобального спроса. Потребление метанола в стране растет на 6–7% ежегодно, и ожидается, что страна останется нетто-импортером метанола в долгосрочной перспективе, говорит эксперт. Поэтому, по его словам, локация планируемого завода на востоке страны имеет логистическое преимущество. «При этом стоит отметить минимальный рост рынков в других регионах. Поэтому сохранение текущего темпа увеличения спроса в Китае — основной риск для индустрии»,— поясняет господин Акишин. Глава Rupec Андрей Костин отмечает, что ЕСН в любом случае был нужен инвестор с учетом высокой стоимости проекта. При этом арабская компания за счет вхождения в российский проект получит более простой доступ к рынку континентальной части Китая.

Ольга Мордюшенко