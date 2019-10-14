Шины надулись

Крупные производители и импортеры шин пожаловались в правительство на инициативу Минприроды, которое хочет на пять лет лишить их права самостоятельно утилизировать отслужившие покрышки. Вместо этого компаниям придется платить расширенный экологический сбор, которым будет распоряжаться «Российский экологический оператор». Бизнес считает, что такие меры приведут к монополизму на рынке и росту цен на шины. В Минприроды причин для опасений не видят.

Ассоциация производителей и импортеров шин «Экошинсоюз», куда входят Michelin, Bridgestone, Nokian Tyres, Continental, Yokohama и другие, просит правительство сохранить для шин действующие правила расширенной ответственности производителя (РОП), выделив шины в отдельную категорию отходов. Соответствующее письмо вице-премьеру Алексею Гордееву направил директор ассоциации Сергей Подойников.

Как “Ъ” сообщал 1 октября, Минприроды подготовило проект концепции, кардинально меняющий институт РОП. С 2015 года у производителей и импортеров товаров есть выбор: обеспечивать самостоятельную утилизацию отходов произведенной (поставленной) продукции либо уплачивать экосбор (около 7 тыс. руб. за тонну). Минприроды предлагает лишить компании права заниматься самостоятельной утилизацией отходов товаров и упаковки сроком на пять лет, заставив бизнес платить расширенный утилизационный налог. Распоряжаться средствами будет госкомпания «Российский экологический оператор» (РЭО, курирует мусорную реформу) через специально созданный фонд. Кроме того, предлагается отменить обязательный норматив утилизации, ставки сбора же будут рассчитываться, в частности, на базе оценки затрат на сбор, транспортировку, обработку, утилизацию отходов от использования товаров.

В письме отмечается, что шинники не поддерживают введение моратория, так как механизмы РОП в отрасли уже «запущены и активно развиваются». В 2019 году норматив утилизации шин составлял 25% от объема продаж, а к 2024 году компании смогут достичь 55%. «Предложения Минприроды приведут к формированию монополиста, который сам будет решать, куда тратить деньги и кому их давать,— заявил “Ъ” господин Подойников.— Компании вложили 450 млн руб. в рынок и инфраструктуру, неясно, что с этим будет». В случае введения новых правил РОП стоимость шин для потребителя, по оценкам компаний, в среднем вырастет на 4%, говорит он.

40,7 миллиона шин было продано в России в 2018 году, по оценке Nokian Tyres

Ликвидация существующей системы разрушит предприятия перерабатывающего сектора, подтверждает глава «Bridgestone Россия и СНГ» Джеффри Гловер. Столь резкие изменения законодательства не стимулируют смежные отрасли на увеличение мощностей и создание дополнительных рабочих мест, тормозят внедрение новых технологий, заявил “Ъ” гендиректор Michelin в России Дмитрий Молоканов. В Nokian Tyres добавляют, что «бизнесу придется свернуть инициативы по построению системы сбора отходов, будут потеряны инвестиции, придется разрывать долгосрочные контракты с добросовестными переработчиками».

Но в РЭО считают выделение шин в особую категорию отходов нецелесообразным. «Сегодня сложилась пагубная практика приобретения справок (с помощью фиктивных актов.— “Ъ”) о самостоятельном исполнении РОП, в том числе при утилизации шин,— заявил “Ъ” исполнительный директор РЭО Алексей Макрушин.— В реальности, по имеющейся у нас информации, перерабатывается около 250 тыс. тонн шин в год, а компании отчитываются о гораздо больших объемах. Чтобы в будущем избежать такого дисбаланса между утилизацией на бумаге и в реальном секторе, Минприроды предлагает пятилетний мораторий на самостоятельное исполнение РОП».

В Минприроды заверили “Ъ”, что, согласно расчетам, «необоснованного увеличения финансовой нагрузки на население» не произойдет. «Если производители шин сами их утилизируют и будут уплачивать экологический сбор в фонд РОП, оттуда же он будет им возвращаться, возможна схема взаимозачетов, как с налогами,— добавили в ведомстве.— С точки зрения финансирования мораторий никак не отразится на деятельности производителей шин по утилизации. Но вопрос с моделями экоплаты еще находится в стадии обсуждения». Отметим, ранее на последствия реформирования механизма РОП жаловались, в частности, производители и импортеры бутилированных вод, соков и электроники.

Сергей Удалов из «Автостата» отмечает, что в случае, если после утилизации сырье можно вовлекать в производство шин и повторно использовать, было бы логично этим заниматься самому производителю. При этом, когда сырье повторно используется в покрытиях и прочем, то есть в других отраслях, этим должны заниматься специализированные компании, продолжает он, у которых есть соответствующие компетенции.

Анна Васильева, Ольга Никитина