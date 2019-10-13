Главные новости к утру 13 октября

Курды объявили о 75 убитых турецких военнослужащих и 7 подбитых танках в ходе боев за город Рас-эль-Айн. «Силы демократической Сирии» (SDF) отрицают, что Турция установила контроль над этим населенным пунктом. По данным BBC, погибли около 50 бойцов из протурецких сил, известных как Сирийская национальная армия, и один турецкий солдат. По данным Минобороны РФ, вынуждены были покинуть свои дома из-за боевых действий около 100 тыс. человек.

Франция вслед за Германией приостанавливает поставки оружия в Турцию. Министры иностранных дел стран Евросоюза согласуют свою позицию по Сирии в понедельник, 14 октября, на встрече в Люксембурге. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсонв ходе телефонного разговора призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана положить конец конфликту и начать переговоры. Президент США выделил $50 млн на стабилизационную помощь Сирии для защиты преследуемых этнических и религиозных меньшинств и защиту прав человека

По меньшей мере 10 человек погибли, 16 человек пропали без вести из-за тайфуна «Хагибис», обрушившегося на Японию. Ранения получили более 128 человек, передает телеканал NHK. Премьер-министр Синдзо Абэ сообщил о создании чрезвычайной оперативной группы, чтобы принять все возможные меры для спасения жизни людей.

Президент Эквадора объявил в столице комендантский час. Затем командование вооруженных сил объявило о введении на территории страны запрета на передвижения на ближайшие сутки. Кроме того с 4 октября в стране действует режим ЧС из-за беспорядков. Лидеры протестов приняли предложение президента пойти на прямой диалог с властью, чтобы стабилизировать ситуацию в стране. Позже они сообщили, что будут продолжать акции протеста, пока не добьются пересмотра указа об отмене субсидий на топливо.

В США арестован третий связанный с Трампом бизнесмен советского происхождения Андрей Кукушкин, которому предъявлено обвинение в нарушении закона о финансировании избирательных кампаний. Ранее по этому обвинению были задержаны два бизнесмена советского происхождения Лев Парнас и Игорь Фруман. Суд в США постановил выпустить их под залог в $1 млн. Четвертым обвиняемым по делу называется американец Дэвид Коррей.

Штатную численность сотрудников Госавтоинспекции начали сокращать в ряде регионов России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ранее стало известно, что в соответствии с приказом МВД в региональных управлениях Госавтоинспекции будет сокращено 2 тыс. сотрудников за счет «незамещенных должностей начальствующего состава».

Россиянин Дмитрий Бивол в шестой раз защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе (до 79,4 кг). Он победил доминиканца Ленина Кастильо в 12-раундовом поединке по очкам единогласным решением судей.