Минобороны сообщило о 100 тыс. беженцах из-за турецкой операции в Сирии

Гуманитарная ситуация в приграничных районах провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии, где проводит военную операцию Турция, обостряется, заявил во время брифинга руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин. По его словам, зону активных боевых действий покинули более 100 тыс. человек. Они находятся в городах Камышлы, Хасака и других близлежащих населенных пунктах.

«На горячую линию российского Центра по примирению враждующих сторон поступают сообщения местных жителей о нарушении функционирования объектов здравоохранения, торговли и бытового обслуживания»,— сказал господин Бакин.

Он также заявил, что восточные районы страны должны быть переданы под полный контроль властей Сирии, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу. «Только сирийские власти способны в кратчайшие сроки организовать доставку гуманитарной помощи перемещенным лицам, не допустить коллапса здравоохранения и социально-экономической инфраструктуры в Заевфратье»,— считают в Минобороны России.

Напомним, Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» в Сирии 9 октября. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ее цель — очистка приграничной сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов («Отряды народной самообороны», YPG), которые Анкара считает ответвлением признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана (PKK). При этом YPG входит в альянс «Сирийские демократические силы», который поддерживает США. По последним данным, турецкие военные уничтожили более 400 боевиков.

Вашингтон пригрозил ввести против Анкары санкции, если она начнет «этнические чистки» или допустит многочисленные жертвы среди мирного населения в Сирии. Накануне президент США Дональд Трамп разрешил Минфину вводить ограничительные меры против Турции, если это потребуется. Лига арабских государств призвала Турцию вывести войска из Сирии.

О первых итогах турецкой военной операции читайте в материале “Ъ” «“Источник мира” топит обе стороны».