Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до пяти

По меньшей мере пять человек погибли, еще 11 пропали без вести из-за тайфуна «Хагибис», обрушившегося на Японию, включая столицу страны Токио. Ранения получили более 90 человек передает агентство Kyodo. Ранее сообщалось о двух погибших и трех пропавших без вести.

В центральных, восточных и северо-восточных районах, которые пострадали от наводнений и оползней, проводятся спасательные работы. В некоторых районах реки вышли из берегов, уровень воды поднялся до второго этажа домов. В настоящее время токийский аэропорт Ханеда и большинство железнодорожных вокзалов возобновили свою работу после приостановки, однако более 800 внутренних рейсов на воскресенье были отменены.

По данным метеорологических служб по состоянию на 1:00 мск скорость ветра в эпицентре тайфуна «Хагибис» составляла 162 километров в час. Сейчас он сдвигается на север страны.