Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA

Россиянин Дмитрий Бивол в шестой раз защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе (до 79,4 кг). Он победил доминиканца Ленина Кастильо в 12-раундовом поединке по очкам единогласным решением судей.

Дмитрий Бивол владеет титулом WBA с ноября 2017 года. 28-летний россиянин имеет в активе 17 побед (11 — нокаутом) и ни одного поражения.

О подготовке к поединку читайте в материале “Ъ” «Полутяжелый вес ждет легкого боя».