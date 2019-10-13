Жители Эквадора пообещали продолжать протесты на фоне комендантского часа

Лидеры протестов в Эквадоре сообщили, что намерены продолжать акции протеста по всей стране, чтобы добиться отмены указа президента Ленина Морены, который лишил жителей страны субсидий на топливо. Конфедерация коренных национальностей сообщила в Twitter, что опасается срыва прямых переговоров с властями из-за объявленного комендантского часа в Эквадоре.

Напомним, из-за отмены субсидий на топливо его цена выросла на 120%, что спровоцировало волну протестов. Президент Ленин Морено предложил лидерам протестов пойти на прямой диалог, чтобы стабилизировать ситуацию в стране. Конфедерация коренных национальностей приняло предложение властей. После этого президент объявил в столице Эквадора комендантский час. А затем командование вооруженных сил объявило о введении на территории страны запрета на передвижения на ближайшие сутки. Кроме того с 4 октября в стране действует режим ЧС из-за беспорядков.