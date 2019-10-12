Джонсон призвал Эрдогана остановить военную операцию в Сирии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора заявил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что Лондон «серьезно обеспокоен» военной операцией «Источник мира» на севере Сирии. Как передает Reuters, британский премьер призвал президента положить конец конфликту и начать переговоры.

«Премьер-министр ясно дал понять, что Великобритания не может поддержать военные действия Турции. Он призвал президента прекратить операцию и начать диалог, и заявил, что Великобритания и международные партнеры готовы поддержать переговоры о прекращении огня»,— заявил официальный представитель канцелярии британского премьера.

Господин Эрдоган в ответ сообщил, что Туркция продолжит военную операцию, пока в Сирии полностью не будет устранена угроза от сил самообороны сирийских курдов («Отряды народной самообороны», YPG), Рабочей партии Курдистана (PKK) и «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ), передает турецкое агентство Anadolu.

Напомним, на заседании Совбеза ООН в четверг Германия, Франция, Великобритания, Бельгия и Польша призвали Турцию остановить операцию в Сирии. По их словам, возобновление боевых действий на северо-востоке Сирии еще больше подорвет стабильность всего региона, «усугубит страдания гражданского населения и спровоцирует дальнейшую миграцию».

Турция начала военную операцию «Источник мира» 9 октября. Цель операции — занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдских формирований. Турция называет их террористическими.

На следующий день после начала операции Анкара заявила о ликвидации 270 террористов — бойцов курдских формирований. От ракетных и минометных обстрелов пострадало не менее пяти турецких городов вдоль линии фронта.

О жертвах среди мирных жителей приграничных территории — в материале “Ъ” «Источник мира топит обе стороны».